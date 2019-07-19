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Visa台灣區總座麻少華將西進 領導更大規模策略拓展

2019-07-19 19:15經濟日報 記者林子桓╱即時報導

國際信用卡組織威士（Visa）今（19）日宣布，台灣區總經理麻少華將接任中國區策略專案暨企劃副總裁，在這個新的角色，他將領導更大規模與高複雜度的策略拓展計劃，同時協助管理進入中國市場的專案。

Visa表示，麻少華於該公司任職超過 22年，同時擔任台灣區總經理職務達14年，對成功地建立及經營夥伴關係扮演著重要的角色，包括教育及推廣Visa金融卡產品、倍增台灣Visa卡的簽帳使用成長，以及自2005年起積極地導入感應支付，成就台灣實體商店刷卡交易中，感應交易就佔了三分之二的筆數。

同時，麻少華在2017年帶領台灣推展Visa代碼化服務，至今台灣Visa卡的代碼綁定數量也成為亞太地區的第二大市場，使數位支付更順暢便捷以及安全無虞。

Visa大中華區總裁于雪莉表示，麻少華以其專業最為人知，致力於客戶、員工以及整個產業的事務，帶領團隊在過去超過10年的時間，遞交傑出的成績，協助台灣支付產業以及數位經濟的進展。再者，他更是支付產業中備受信賴的聲音，積極地推動電子支付普及並且貢獻支付產業不斷地成長，盼望他對中國大陸重要戰略項目的貢獻。

Visa表示，為確保與所有客戶緊密的夥伴與合作關係，麻少華將仍舊在Visa台灣辦公室上班並擔任現職，在新任台灣區總經理就任後，他即前往中國就任新職。

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