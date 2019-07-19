德銀傳擠兌風險 櫃買中心查核債券ETF沒問題

2019-07-19 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



德意志銀行傳出擠兌風險，為掌握國內債券ETF曝險狀況，據了解，櫃買中心近日發函向給各投信，要求投信公司確認成分債是否有投資德銀債，同步回報布局狀況，並須於昨（18）日下班前全數回覆；對此櫃買中心表示，初步回收的資料，顯示國內債券ETF均未投資德銀債。

櫃買中心表示，查核債券ETF的持債狀況，主要希望掌握有無需要留意的投資風險，而國內投信發行的債券ETF，均未投資德銀債，其次要強調，目前德銀尚未發生任何具體的重大風險，投資人勿過度擔心。

業者表示，國內投信發行的債券ETF，可能買到德銀債的類型，普遍為投資金融機構債券的金融債ETF，或綜合型投資等級債ETF，而在全球投資等級債券市場中，因金融機構發債占大宗，國內法人錢進海外也偏好金融債或綜合型的投資等級債，幾乎各投信旗下不是有金融債ETF，就有投資等級債ETF，不少也會兩類都發。

投信投顧公會統計，包括元大、富邦、國泰、群益、復華、永豐、凱基、中國信託及第一金等九家投信，旗下均有金融債ETF或專買銀行機構發行的銀行債ETF。若擴大到投資等級債，新光投信也有長天期的投資等級債ETF，另外，元大、富邦、國泰、群益、中信投信等，亦發行投資等級債ETF。

規模表現上，上述又以群益投信發行的群益10年IG金融債（00724B）超過600億元最大，同時為所有國內第二大的ETF，其次中信投信的中信優先金融債ETF近300億元，排行第二大金融債ETF。