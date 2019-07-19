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老人髖骨骨折逾半無法走 骨折險月繳633元享200萬保障

2019-07-19 17:28經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

老年人隨著年事漸高，行動力會逐漸減緩，一旦跌倒就可能引發骨折。據衛服部統計數據顯示，老人髖骨骨折後，50%無法再恢復行走、約20%在六個月內死亡。保險專家建議為父母投保專屬骨折險，月繳633元。

隨著台灣人口加速老化，宏泰人壽提醒民眾及早為父母做好預防及風險規畫，建議可從強化居家環境安全及投保以骨折類為保障訴求的保險商品著手，降低事故的發生及避免造成經濟的負擔。

宏泰人壽理賠部蔡永澄協理表示，宏泰人壽的保戶之中，申請骨折理賠的個案55%為45歲以上的中老年人；男女性申請骨折理賠的比例則是男性75%、女性25%。老年人髖部骨折90%以上是因為跌倒引起，隨著年齡越來越大，跌倒和骨折的機率也越高。

宏泰人壽提醒民眾，預防老人髖部骨折從日常做起。讓老年人適度補充足夠鈣質，適度曬太陽幫助形成維生素D，適量運動強化肌肉，注意居家環境安全，在浴室裝扶手，地板要防滑，排除居家動線的障礙物以免老年人被絆倒、在老年人服用抗組織胺藥物後2小時內避免任其單獨出門，以免發生危險。

老年人跌倒所衍生的後續問題也需要被重視。老人跌倒後健康情形會越來越差，跌倒後併發的各種後遺症不僅影響老人健康，也影響到家庭其他成員的生活品質，並加重家庭負擔，導致醫療成本增加。

宏泰人壽有骨氣傷害保險（BPA）為意外事故所導致的骨折或脫臼規畫保障內容，除可支應受傷期間家庭生活的經濟需求，也可讓傷者安心休養，是意外防護升級的首選。

投保年齡為15~64歲，可續保至74歲，提供意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金、意外骨折保險金及意外脫臼手術保險金，保障內容多樣化且全方位，是專屬的骨折保險。

該險依骨折部位及傷害程度不同，提供定額意外骨折保險金，理賠手續簡便，毋須檢付費用收據，只需要在合法且具執照的醫療院所開立的醫療診斷書及X光片就可辦理。保戶還可依個人需求選擇以主約或附約的形式強化意外保障。

舉例來說，何先生替60歲的父親投保宏泰人壽有骨氣傷害保險（BPA），保額100萬元，年繳保費7,600元。保障範圍包括：意外身故保險金100萬元、意外失能保險金最高100萬元，意外骨折保險金依不同骨折部位及程度給予保額0.75%~60%的骨折理賠金，意外脫臼手術保險金依不同脫臼的關節部位給予保額10%~30%的脫臼理賠金。若本身已是宏泰的保戶，則可以另外附加宏泰人壽有骨氣傷害保險附約 (BRPA)，保額與保障範圍如同主約（BPA），年繳保費僅需6,300元。

如某日何先生的父親過馬路時不小心被摩托車騎士擦撞意外受傷，經診察為大腿骨完全骨折及肩關節脫臼且需實際施行脫臼開放性復位術，可獲得的理賠金額為80萬元。(意外骨折保險金100萬X60%=60萬元+意外脫臼手術保險金100萬X20%=20萬元)宏泰人壽提醒民眾可以及早規劃投保，為自己和家人的健康多做一層保障、防範於未然。

宏泰人壽提醒民眾及早為父母做好預防及風險規劃，建議可從強化居家環境安全及投保以骨...
宏泰人壽提醒民眾及早為父母做好預防及風險規劃，建議可從強化居家環境安全及投保以骨折為保障訴求的保險商品著手，降低事故的發生及避免造成經濟的負擔。圖╱宏泰人壽提供
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