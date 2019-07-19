佛系投資有三不 投信業者積極搶攻退休理財商機

2019-07-19 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



退休議題愈來愈受關注，不論是理財文章、或是專家觀點都呼籲民眾，只靠政府退休金是不夠的！但還是有許多人不知道該如何準備退休金，或是覺得投資理財真的太困難了；國泰投信針對大部分民眾的退休理財需求，將推出泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金，預計7月底成立，訴求用最簡單的方法準備退休金，可說是佛系退休投資法。

國泰投信表示，佛系投資法指的是不積極追求、不管市場波動、不受個人情緒左右的投資法則，目標日期基金正好符合這樣的投資法則；投資目標日期基金，不需要時時關注市場或隨年紀增加調整投資組合，因為有專業的投資經理團隊來管理，依據市場趨勢及年期調整投資組合內容，為投資人管理好每一塊錢，一步步存下滿滿的一桶金。投資人需要做的，就是決定期望的退休年份，及採取定期定額或單筆投資方式投資，接下來只要坐等退休年紀的來臨。

針對許多民眾對仍然不知道該如何開始準備退休金的煩惱，國泰投信網站提供退休魔幻試算平台，提供免費測驗及個人化精算退休金缺口，還可以馬上選好退休投資商品；國泰投信發言人吳惠君表示，只要簡單五個步驟，人人都能精算出需要準備多少退休金。

國泰投信指出，投資雖然可以很佛系，還是應該掌握提早規劃的原則，愈早進行投資，在時間複利效果累積之下，讓每一塊錢可以發揮的投資效益愈大。