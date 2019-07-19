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台新全球企業網路銀行平台 獲亞洲銀行及財金雜誌大獎

2019-07-19 16:01經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

亞洲銀行及財金雜誌(AB&F) 18日晚間，在新加坡香格里拉大飯店舉行年度Wholesale Banking Awards頒獎典禮，台新銀行以全球企業網路銀行平台(GB2B, Global Business to Bank)，從眾多參賽銀行中脫穎而出，獲得台灣年度最佳現金管理銀行大獎。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新法人金融深耕現金管理業務多年，本次獲獎是對專業優質的服務再次肯定。

在全球化和數位化浪潮下，傳統的企業網路銀行功能已無法充分滿足日趨複雜的交易需求，台新銀行在2017年攜手國際知名系統廠商IBM，共同合作開發全球企業網路銀行平台(GB2B, Global Business to Bank)。

該平台採用一站式服務架構，整合企業應收/應付款項，可依企業規模，支援不同安控、審核與集團歸戶管理機制，讓跨國企業的財務主管可輕鬆調度與掌握海內外資金動態，並精準決策。

林淑真指出，以客戶為中心所設計的GB2B平台，提供全天24小時可交易、多國語系、支援多瀏覽器及台/外幣交易自動化等服務。

透過模組化和參數化設計，縮短因應客戶多樣化及市場不斷推陳出新的產品開發周期，達到市場即時性（Time to market）目標，讓已導入該平台的企業客戶都有很好的使用體驗並大為讚賞，也因此獲得本次亞洲銀行及財金雜誌的高度評價。

林淑真表示，未來台新銀行將秉持創新的DNA，持續推出符合客戶需求的產品和服務，成為企業資金調度的主要往來銀行，以及事業發展的智慧好夥伴。

台新
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