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中小信保基金新董事長 李耀魁接任

2019-07-19 15:50經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中小企業信用保證基金今（19）日舉行董事會，通過推選會計師李耀魁出任董事長，未來將帶領中小信保基金，以「融資、保證、輔導三位一體」模式，積極落實政府輔導中小企業的各項政策。

李耀魁現為執業會計師，長期任教於國立台北大學及台灣金融研訓院，且曾任職於中小企業聯合輔導基金會，並擔任科技公司及合庫金控等多家上市櫃公司獨立董事。

信保基金表示，李耀魁長年輔導中小企業，實際投入多家中小企業成功改造，不僅有深厚企業經營及輔導經驗，更具企業診斷實務，真正了解企業需求，希望本著對中小企業的高度熱忱，能以經營及輔導專長，在中小信保基金落實持續陪伴中小企業成長。

李耀魁指出，未來將從「數量、品質、關懷、便利」等四大面向，讓企業能夠確實感受到，專注經營本業的時候，「銀行借你錢、信保幫你保、政府給你靠」。

信保基金成立45年來，協助41萬多家企業向金融機構取得超過18.6兆元資金，目前上市櫃公司中有45％曾經是信保基金保證的企業。

李耀魁就任後，期待在最短時間內，大幅提高保證戶數為目標，提升信保能見度及中小企業使用信保機制的比率，此外也將努力提升服務，提高金融機構的放款意願，達到促進台灣經濟發展的政策目標。

中小企業信用保證基金新任董事長李耀魁。 圖／中小企業信用保證基金提供
中小企業信用保證基金新任董事長李耀魁。 圖／中小企業信用保證基金提供
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