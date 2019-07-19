中小信保基金新董事長 李耀魁接任

2019-07-19 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中小企業信用保證基金今（19）日舉行董事會，通過推選會計師李耀魁出任董事長，未來將帶領中小信保基金，以「融資、保證、輔導三位一體」模式，積極落實政府輔導中小企業的各項政策。

李耀魁現為執業會計師，長期任教於國立台北大學及台灣金融研訓院，且曾任職於中小企業聯合輔導基金會，並擔任科技公司及合庫金控等多家上市櫃公司獨立董事。

信保基金表示，李耀魁長年輔導中小企業，實際投入多家中小企業成功改造，不僅有深厚企業經營及輔導經驗，更具企業診斷實務，真正了解企業需求，希望本著對中小企業的高度熱忱，能以經營及輔導專長，在中小信保基金落實持續陪伴中小企業成長。

李耀魁指出，未來將從「數量、品質、關懷、便利」等四大面向，讓企業能夠確實感受到，專注經營本業的時候，「銀行借你錢、信保幫你保、政府給你靠」。

信保基金成立45年來，協助41萬多家企業向金融機構取得超過18.6兆元資金，目前上市櫃公司中有45％曾經是信保基金保證的企業。