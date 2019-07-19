華南寵物保險 首家醫療理賠不限次數

2019-07-19 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



華南產險推出全新的寵物保險，寵寶保專案，提供目前業界最廣的七大保障範圍，除了基本的醫療費用保險等項目外，並獨家貼心推出補償寵物取得費用、旅遊行程取消費用二大保障，更領先同業推出寵物醫療給付不限次數、各項方案均無自負額，以及貓狗保費差異化等特色，對寵物飼主十分貼心。

近年越來越多人養貓狗，坐在娃娃車上的貓狗隨處可見，毛小孩不再只是寵物，早已成為家庭成員的一份子。由於貓狗不像人類擁有健保，一旦發生受傷或生病甚至要開刀，醫療費用動輒數千元至數萬元不等，對飼主是相當沉重的負擔，這也凸顯寵物保險的重要性。

華南產險全新推出的寵寶保寵物保險專案，除了具備基本的寵物醫療費用保險、寵物侵權責任保險、寵物協尋廣告費用保險、寵物寄宿日額費用保險，及寵物喪葬費用保險等五大項保障外，更推出獨家原創寵物重新取得費用保險，和旅遊行程取消費用保險二項承保內容。

寵物重新取得費用保險，提供貓狗因傷病死亡後而須重新取得的費用補償，為了鼓勵認養取代購買，對於認養所給付之費用項目遠勝於購買費用，如診療、美容、清潔、體檢、預防注射、結紮等費用都有給付。

旅遊行程取消費用保險，則是補償飼主人在國外或出發旅遊前七日，貓狗因故死亡或需進行緊急手術而有旅遊上的費用損失。此二項柔軟貼心的保障，期望能補償或慰撫飼主於寵物受傷或死亡時難捨的心情。

寵寶保專案，目前提供四種方案可供投保，端看飼主如何因應自身需求選擇，首次投保必須年滿八周以上至十歲，續保則可保障至15歲，提供晶片序號、注射疫苗證明或體檢報告三項擇一，以及全身彩色照片，便能完成投保。

華南產險研究發現，貓狗實質風險不一，所以採取更為公平的差異化保費，有別於其他同業；最特別的是，各方案內容均無需自負額，且首創業界醫療理賠不限次數，也就是說，寵物因傷病就診不限次數、無需自負額，皆可在保險金額內理賠，對於寵愛毛小孩的飼主是一大福音。

以替三歲愛犬投保寵寶保方案四為例，年繳保費4,024元，可享有每次門診醫療費用2,000元、每次住院費用1萬元、每次手術費用5萬元，以及保險期間內最高限額15萬元的醫療保障。

其他還包含最高200萬元的寵物侵權責任保險、每次2,000元的寵物協尋廣告費用、每日最高2,000元的寵物寄宿日額費用，以及每次事故最高5,000元的寵物喪葬費用、寵物重新取得費用和旅遊行程取消費用，共七大保障，提供寵物最周全的防護，讓飼主更安心。