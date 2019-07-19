元大銀推「愛上數位行動的日常」活動 抽獎送iPad

2019-07-19 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



金管會已於今年5月中，同步擴大開放十項數位金融業務，讓消費者實實在在感受到數位科技與金融產品愈來愈密不可分。元大金控（2885）旗下子公司元大銀行為響應政府推廣數位金融政策，即日起至9月30日止，推出「愛上數位行動的日常」線上行銷活動，除了鼓勵客戶體驗網路銀行，新申辦個人網銀客戶即可享有7次新台幣跨行轉帳免手續費外，更提供12台最新iPad抽獎贈品，只要客戶完成指定任務，就有機會獲得數位交易及線上申辦的行動載具，讓數位金融真正成為客戶的生活日常。

根據元大銀行統計，截至6月底，行動銀行用戶數較去年底成長34%，每月實際使用人數更大幅成長56%，其中，又以25~40歲年齡層為主，在在證明了數位行動的時代來臨；為持續鎖定客戶最常使用的數位服務及交易，現在除了新申辦個人網銀並登入行動銀行即可獲得5次抽獎機會外。

透過個人網銀、行動銀行等數位平台，完成「基金新申購」、「外幣換匯」、「信用卡單筆分期」指定交易，每筆交易最高可獲得5次抽獎機會，交易次數越多，累積抽獎次數越高；此外，於線上申辦平台完成「線上開立信託帳戶」、「線上申請信用貸款」指定申辦業務，最多還可再累積2次抽獎機會，就算第一個月沒抽中，抽獎次數也可再累積到下個月，依此類推，月月都能抽iPad，共12台iPad。

元大銀行為鼓勵客戶使用行動銀行，月月送轉帳優惠，新申辦個人網銀之客戶於申辦日起30天內，完成登入行動銀行，即享有最高7次新台幣跨行轉帳免手續費優惠；已申請個人網銀的客戶只要每月登入行動銀行，也享有一個月兩次臺幣跨行轉帳免手續費優惠。