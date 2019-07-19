榮創攜Cree簽LED專利與授權合約 將致力開拓新應用市場

2019-07-19 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台灣LED廠在大陸官方持續補貼政策下，產品價格早已殺到成本以下，近幾年來在無利可圖之下，多數台灣LED廠積極進行轉型，主要的調整方向包括新技術、新應用及市場規模較小的利基型市場，近日再傳出，榮創（3437）和全球LED大廠Cree簽LED專利與授權合約未來將致力開拓新應用市場。

LED廠榮創宣布，為因應公司未來業務與市場變化，董事會通過與美國LED大廠 Cree簽署LED專利與商標授權合約，以開拓新應用與新市場，合約期間為今年7月1日起至2022年6月30日止。

榮創今年已開發出超小型 Mini LED 產品，今年下半年可望開始貢獻營收，挹注營運動能，除Mini LED外，榮創也在LED感測應用上，佈局包括 IR、VCSEL 等技術，也持續推展車用 LED 應用，在利基產品應用推升下，有助於拉高獲利表現。

國內市場分析師表示，台股的LED股，除了最大的晶片廠晶電及最大封裝廠億光之外，其餘的二線LED廠，目前還能吸引市場資金布局，股價仍有成交量的個股，多是近幾年來積極布局轉型，也獲得一些成績的LED廠。

分析師表示，目前台灣LED廠營運調整方向，包括新技術、新應用及利基型市場，三大轉型方向。

在利基型市場方面，以感測相關應用較受市場看好，近年包括光磊、榮創及鼎元均有出貨，且也均因感測市場接單而有擴產動作，營運明顯受到提升。

近期台股LED股由於股價仍處於長期相對低檔位置，近日可見到買盤逐漸逢低買進，其中，晶電、宏齊、光磊、榮創、隆達及聯嘉近期均可見到法人買盤進駐布局。