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林懷民退休前最後一次！國泰藝術節邀雲門舞集免費公演

2019-07-19 09:00經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

今年底雲門舞集創辦人林懷民就要退休了 ，7月下旬他將率領雲門資深舞者在國泰藝術節雲門舞集戶外公演展開兩場大型演出，一次獻出歷年創作菁，想要一睹大師風采，千萬不要錯過了。

國泰金控連續24年支持雲門舞集免費戶外公演，每年7月這場國外媒體稱為「地表最大型的戶外舞蹈活動」的盛會，在不同城市展開；2019國泰藝術節雲門舞集戶外公演時間在7月20日和7月27日，連續兩個周末的19時30分，分別在南投縣立體育場、台北國家兩廳院藝文廣場演出。這也是林懷民退休前最後一次領導雲門戶外公演，將率領資深舞者演出雲門歷年創作菁華「林懷民舞作精選」。

在這場林懷民與舞者們的回顧展，演出內容匯集「水月」、「稻禾」、「白水」、「家族合唱」、「行草」、「松煙」、「竹夢」、「風．影」和「如果沒有你」等經典片段，讓觀眾一晚看盡雲門經典。

戶外公演前一晚的「生活律動健康日」活動，免費邀請大眾跟著雲門教室「 布卡蛙」一起伸展肢體，感受身體的快樂，分別在7月19日南投縣立體育場，7月26日國家兩廳院藝文廣場舉行，事先上網報名並準時報到，可兌換律動好禮抽獎券乙張，有機會抽中吸塵器、空氣清淨機、冰淇淋機及COZZI和逸飯店聯合住宿券。

此外，國泰金控積極落實環境永續作為，安排寓教於樂的環保節能遊戲區，推廣節能減碳的環保理念；國泰優惠App也準備限量清涼好禮，邀請台北的朋友們一起同樂，7月23日前都可以掃瞄QRcode報名，詳情可上「2019國泰藝術節」活動網站查詢（www.cathaypublic.com.tw/cloudgate/）。

2019國泰藝術節雲門舞集戶外公演時間在7月20日和7月27日分別於南投縣立體育...
2019國泰藝術節雲門舞集戶外公演時間在7月20日和7月27日分別於南投縣立體育場、台北國家兩廳院藝文廣場演出，這將是雲門舞集創辦人林懷民退休前最後一次領導雲門戶外公演。圖／國泰金控提供
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國泰金控雲門舞集林懷民
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