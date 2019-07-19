跟進南韓降息？央行官員：財政政策才有刺激效果

2019-07-19 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



央行高層指出，貨幣政策刺激經濟的效果有限，必須配合財政政策及結構性改革。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南韓央行昨天意外降息，我中央銀行高層分析，主要是因南韓出口不佳，日韓貿易爭端又使經濟雪上加霜。至於我國是否跟進南韓，央行高層認為，降息只能「維穩」，想要支撐今年下半年的經濟表現，還是必須靠財政政策才能達到刺激效果。

央行高層指出，隨著全球經濟成長趨緩，南韓、印尼等許多國家都有意降息放錢，使資金寬鬆，但貨幣政策刺激經濟的效果有限，必須配合財政政策及結構性改革。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，美中貿易戰讓韓國經濟基本面往下，南韓六月出口「連七黑」且跌幅擴大，衰退百分之十三點五，而日韓貿易戰又讓南韓經濟前景進一步惡化，經濟成長預期從四月的百分之二點五下調至二點二，只好降息來因應。

相較南韓，黃蔭基表示，雖然同樣受到美中貿易戰衝擊，但我國企業機動性強、靈活度高，六月出口已經轉正，顯示企業轉單調整收效，受傷情況比南韓小。韓股上半年上漲百分之一點二五，在亞股中表現倒數第二，僅比馬來西亞好一些，台股上半年則漲了一成一。

業者分析，台灣六月出口轉正，顯示過去在大陸生產出貨的台商，已陸續移回台灣母廠出貨，且台韓產業特性不同，台廠多以平行製造供應鏈為主，無論上游品牌客戶消長，下游都有生意可做，但韓系廠多屬垂直供應鏈，上游品牌如三星等市占率流失，中下游整條供應鏈全都遭殃，衝擊也大。

金融界人士指出，南韓經濟景氣不妙，當地通膨也低，只剩降息救經濟一途，台灣情境則與韓國不同，目前我國央行沒有必要跟進南韓，而且尚有時間觀察貿易戰、聯準會決策等後續發展。

南韓昨天降息，韓元兌美元匯率幾乎沒變，顯示降息對匯率的影響不大。黃蔭基指出，央行總裁楊金龍曾說台灣利率決策是依據本身的經濟情勢，未必要跟進美國降息，且從利率、匯率及股市來看，台灣都沒有跟進南韓降息的必要。