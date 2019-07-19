親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

跟進南韓降息？央行官員：財政政策才有刺激效果

2019-07-19 00:44聯合報 記者沈婉玉／台北報導

央行高層指出，貨幣政策刺激經濟的效果有限，必須配合財政政策及結構性改革。 圖／聯...
央行高層指出，貨幣政策刺激經濟的效果有限，必須配合財政政策及結構性改革。 圖／聯合報系資料照片
分享

南韓央行昨天意外降息，我中央銀行高層分析，主要是因南韓出口不佳，日韓貿易爭端又使經濟雪上加霜。至於我國是否跟進南韓，央行高層認為，降息只能「維穩」，想要支撐今年下半年的經濟表現，還是必須靠財政政策才能達到刺激效果。

央行高層指出，隨著全球經濟成長趨緩，南韓、印尼等許多國家都有意降息放錢，使資金寬鬆，但貨幣政策刺激經濟的效果有限，必須配合財政政策及結構性改革。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，美中貿易戰韓國經濟基本面往下，南韓六月出口「連七黑」且跌幅擴大，衰退百分之十三點五，而日韓貿易戰又讓南韓經濟前景進一步惡化，經濟成長預期從四月的百分之二點五下調至二點二，只好降息來因應。

相較南韓，黃蔭基表示，雖然同樣受到美中貿易戰衝擊，但我國企業機動性強、靈活度高，六月出口已經轉正，顯示企業轉單調整收效，受傷情況比南韓小。韓股上半年上漲百分之一點二五，在亞股中表現倒數第二，僅比馬來西亞好一些，台股上半年則漲了一成一。

業者分析，台灣六月出口轉正，顯示過去在大陸生產出貨的台商，已陸續移回台灣母廠出貨，且台韓產業特性不同，台廠多以平行製造供應鏈為主，無論上游品牌客戶消長，下游都有生意可做，但韓系廠多屬垂直供應鏈，上游品牌如三星等市占率流失，中下游整條供應鏈全都遭殃，衝擊也大。

金融界人士指出，南韓經濟景氣不妙，當地通膨也低，只剩降息救經濟一途，台灣情境則與韓國不同，目前我國央行沒有必要跟進南韓，而且尚有時間觀察貿易戰、聯準會決策等後續發展。

南韓昨天降息，韓元兌美元匯率幾乎沒變，顯示降息對匯率的影響不大。黃蔭基指出，央行總裁楊金龍曾說台灣利率決策是依據本身的經濟情勢，未必要跟進美國降息，且從利率、匯率及股市來看，台灣都沒有跟進南韓降息的必要。

降息貿易戰央行南韓韓國通膨三星台商貨幣政策楊金龍
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

高雄銀新總座 黃文修出線

2019-07-19 01:12

永豐金啟動百萬綠行動

2019-07-19 01:12

台企銀喊衝 全速搶都更版圖

2019-07-19 01:12

國銀導入AI 助攻營運

2019-07-19 01:12

台企銀創新...推房東應收帳款融資

2019-07-19 01:12

顧立雄提議安養信託降費

2019-07-19 01:12

農保法拍板 保險業商機大進補

2019-07-19 00:34

外資股息匯出 台幣爆量

2019-07-18 23:54

好享退報名將截止 基富通祭申購全面0手續費空前優惠

2019-07-18 21:14

銀價開飆 台股白銀ETF漲勢比下黃金

2019-07-18 20:15

高雄銀新總座人事案 獨董林文淵提出反對

2019-07-18 18:52

高齡及身障者信託 顧立雄盼降管理費擴大普及

2019-07-18 18:47

台灣之星深耕大數據 亞太電搶攻嗶經濟

2019-07-18 18:40

高齡身障財產評鑑 十銀行獲蘇貞昌頒獎

2019-07-18 17:26

國票華頓投信 更名街口投信

2019-07-18 14:37

台新銀新店分行賀喬遷 特色禮品免費贈！

2019-07-18 13:18

南韓央行意外降息台灣跟不跟？ 央行官員這麼說

2019-07-18 13:04

老屋出租有解 台企銀推「社會住宅包租代管專案融資」

2019-07-18 12:18

台灣將進入超高齡社會 退休理財注意波動控管

2019-07-18 10:23

名家觀點／健全董監責任險

2019-07-18 00:29

上半年數據出爐 兆豐銀拿下聯貸雙冠王

2019-07-18 00:23

亞太區疲弱 聯貸總額七年最低

2019-07-18 00:21

5+2效應 今年綠債發行衝200億

2019-07-18 00:21

房產標售案 中信銀兩點澄清

2019-07-18 00:21

台壽醫療管家網站 報捷

2019-07-18 00:21

北富銀、國泰世華 越南豐收

2019-07-18 00:21

台幣人民幣走勢 高度相關

2019-07-17 23:34

三類帳戶 免申報肥咖條款

2019-07-17 23:33

點數生態圈、行動支付二大市場 戰得火熱

2019-07-16 23:48

信用卡繳稅 6月簽帳額飆

2019-07-16 23:48

證券型代幣 碳權拚搶頭香

2019-07-16 23:47

Maicoin找國發基金天使投資 爭取2,000萬資金

2019-07-16 23:45

MaiCoin碳權STO搶頭香？證期局：進度沒那麼快

2019-07-16 23:44

台法簽金融科技合作協議

2019-07-16 23:43

新光金現增60億 注資新壽

2019-07-16 23:43

基金自行質借 三銀行搶辦

2019-07-16 23:43

中信銀勇奪台灣最佳銀行

2019-07-16 23:43
看更多

熱門文章

勞退、勞保？哪筆退休金會破產？ 一次搞懂

2019-07-18 11:05

高雄銀新總座人事案 獨董林文淵提出反對

2019-07-18 18:52

一個動作出錯 雲端發票迷路找不回

2019-07-18 19:15

台灣將進入超高齡社會 退休理財注意波動控管

2019-07-18 10:23

郭台銘出國沉澱 粉專發文預告將會晤半導體人士

2019-07-18 20:01

網頁報稅獲好評 續推手機綁定自然人憑證報稅

2019-07-18 15:01

BELLAVITA十周年再蓋一間？ 梁佳敏：不排除可能性

2019-07-18 16:09

罷工事件後 長榮桃園─日本松山航線低調首航

2019-07-18 15:59

老屋出租有解 台企銀推「社會住宅包租代管專案融資」

2019-07-18 12:18

養兵20年 一舉拿下iPhone防水殼訂單

2019-07-18 19:44

南韓央行意外降息台灣跟不跟？ 央行官員這麼說

2019-07-18 13:04

華映清算？業界：與綠能狀況不同

2019-07-18 14:42

買股票沒繳稅 小心罰很重

2019-07-18 13:45

林百里為何能落實20年AI夢？答案就在這三個英文字母中

2019-07-18 15:38

台灣實力美國認證 5G資安潛力高

2019-07-18 18:45

為升：推出77GHz毫米波雷達內輪差 主動預警系統

2019-07-18 18:50

台積電否認日韓貿易戰有轉單效應

2019-07-18 21:51

又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退

2019-07-18 18:11

不怕沒訊號！中華電天網計畫搶進熱門登山步道蓋基地台

2019-07-18 16:55

梁家小妹「挑大梁」 梁佳敏扛起BELLAVITA營運重責

2019-07-18 16:07

台新銀新店分行賀喬遷 特色禮品免費贈！

2019-07-18 13:18

梁佳敏用心經營 不玩百貨檔期

2019-07-18 14:42

加工區廠房亮麗換新 10家公司獲新風貌專案經費補助

2019-07-18 11:59

瞄準首購小家庭 金鋐微一500萬元起購入三房

2019-07-18 21:16

加密貨幣訂單回溫 台積電南京廠增建產能

2019-07-18 20:56

高齡身障財產評鑑 十銀行獲蘇貞昌頒獎

2019-07-18 17:26

好享退報名將截止 基富通祭申購全面0手續費空前優惠

2019-07-18 21:14

銀價開飆 台股白銀ETF漲勢比下黃金

2019-07-18 20:15

大江生醫3支箭齊發 林詠翔：打造全方位平台

2019-07-18 16:17

中華電攜林務局 完成15縣市149條登山步道訊號普查

2019-07-18 16:04

正瀚生技咖啡中心啓用 搶攻全球咖啡商機

2019-07-18 19:44

因應台商回流 陳其邁：水、電、土地政府一定積極處理

2019-07-18 21:12

車輛汰舊換新補貼政策 迄今減徵貨物稅近300億元

2019-07-18 17:26

受惠全球運動風潮 台灣體育用品產值、出口狂衝

2019-07-18 11:30

貿易戰助攻 工研院：台灣資安產值明年估550億

2019-07-18 15:14

高齡及身障者信託 顧立雄盼降管理費擴大普及

2019-07-18 18:47

國票華頓投信 更名街口投信

2019-07-18 14:37

上半年我對陸出口減8.8％ 對美成長17.4％

2019-07-18 20:21

BELLAVITA好吃好逛 還能添人文氣息

2019-07-18 14:42

網頁報稅滿意度高 財政部續推手機綁定自然人憑證報稅

2019-07-18 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top