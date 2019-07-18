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你還記得嗎？那個票亭與開分員的時代

好享退報名將截止 基富通祭申購全面0手續費空前優惠

2019-07-18 21:14經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

「好享退」全民退休投資專案相關時程資料來源:基富通
「好享退」全民退休投資專案相關時程資料來源:基富通
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基富通平台的「好享退-全民退休投資專案」報名人數18日突破8萬人，一周來增加1萬人。為鼓勵國人把握最後機會，基富通首次祭出贈送空前「基富通VIP優惠」活動，可獨享三個月及半年內於基富通平台無限次單筆申購手續費0元優惠。

基富通董事長林修銘18日加碼宣布，為鼓勵國人把握最後報名機會，從19今日至30日止每天中午12點，將於前一日報名者中抽出「基富通三個月VIP」一名，可獨享三個月內於基富通平台無限次單筆申購手續費0元優惠，總共會抽出12名。

此外，在報名截止後的31日，基富通還將從所有專案報名者中抽出十名，致贈「基富通六個月VIP」，可獨享半年內於基富通平台無限次單筆申購手續費0元優惠。

由於這些都是空前大優惠，預期可望激勵報名人數再上一層樓，上看十萬人。林修銘表示，自7月8日好享退產品正式發表以後，每日均湧入超過1,000人報名，顯示這項方案獲得廣大民眾的認同。

基富通總經理黃致淵還提醒國人把握機會，可至基富通官方網站上「好享退」產品專區，了解包括產品屬性、投資規劃及布局方向等資訊，進行報名並完成基富通開戶程序;並在7月31日至8月29日於基富通網站的「好享退」專區，選定產品、設定扣款日及扣款金額，並在9月30日前完成第一次扣款，才算真正參加該專案。

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