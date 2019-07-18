Fed降息前搶一波 這四家銀行祭外幣高利定存

2019-07-18 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



瑞興銀行近期推出多項外幣定存優惠專案，今年底前，凡新客戶投入新資金單筆達美元2,000元以上者，即可享3%美元定存優惠利率。此外，該行亦針對既有客戶分別推出美元、人民幣2.5%與澳幣1.6%之優惠定存利率方案，專案時間至8月31日止。

瑞興銀今（18）日表示，即日起推出兩種外匯優惠定存專案，分別為「諸事順心」與「諸事如意」。前者凡是只要未曾逾該行開立過外幣帳戶之客戶，皆可至分行臨櫃申辦，自他行匯入美元或以新台幣結購美元，單筆達2,000美元者，即可享有1年期3%之優惠利率，每人最高定存上限為20,000美元，專案期限至年底，若提前額滿，則會提早結束活動。

此外，對於既有客戶，瑞興銀亦推出「諸事如意」專案方案，即日起申辦享美元、人民幣2.5%與澳幣1.6%之6個月期定存優惠利率，新、舊資金皆可申辦，專案期間至2019年8月31日止。

瑞興銀國外部經理吳元芳表示，對於手中擁有餘裕台幣與美元資金之客戶，可把握機會將資金轉存入利率報酬較高之美元定存商品，原需放三年台幣定存賺得之利息，現轉入美元優惠定存可縮短利息收入達成之時間。

此外，其他銀行也相繼祭出外幣優惠定存專案，譬如：陽信銀推出外幣優利存款，該行客戶到10月底，到臨櫃、網路銀行或行動網銀申辦，單筆滿1,000美元，且不限資金來源，即可享有6個月／12個月期之2.5%優惠利率，以及3個月期2.4%、1個月期2.3%。

陽信銀人民幣定存方面，也推出不限資金來源，人民幣20,000元起，享12個月期2.8%、6個月期2.6%、3個月期2.4%以及1個月期2.2%優惠利率。

玉山銀也推出「新台幣活存轉外幣定存享優惠」，從網路銀行轉外幣，美元1,000元起跳，可享6個月2.3%、12個月2.4%優惠利率；人民幣部分，5,000元人民幣起跳，享6個月2.4%、12個月2.5%。

台新銀推出，客戶到8月30日，只要是台新分行自然人客戶，且已完成外幣帳戶開立者，不論是「新資金」或「新臺幣定存轉存」，單幣別1,000元以上，即可享有美元1年期2.7%、人民幣1年期2.5%優惠利率。