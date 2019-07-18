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銀價開飆 台股白銀ETF漲勢比下黃金

2019-07-18 20:15經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

元大道瓊白銀今天帶量上漲，躍居盤面亮點。資料來源：券商軟體
元大道瓊白銀今天帶量上漲，躍居盤面亮點。資料來源：券商軟體
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黃金自第2季「開」漲後，終於輪到白銀漲！受到國際銀價噴出，今（18）日台股中連動的元大道瓊白銀（00738U）ETF大漲3%，漲勢更勝連動金價的元黃金正2，而且交易量放大到2,272張，創新高，躍居盤面交投新「嬌」點。

黃金、白銀走勢常有連動關係，通常是金價大漲後，帶動白銀上漲，因此市場上慣用「金銀比」衡量兩類貴金屬的價格是否合理。而在今年金價率先起漲後，白銀睽違多時終於發動，從7月上旬的每盎司15美元，上漲到今天抵16.1美元，波段漲幅逼近一成。

台股中連動銀價的元大道瓊白銀，今天開盤就大漲3%，終場仍維持3%漲幅，成為盤面個股普遍下跌中的亮點，且該ETF漲幅比起連動金價的元黃金、元黃金正2，漲幅都還要大。

元大投信指出，近期銀價飆漲主要受美國經濟有降速疑慮，聯準會可能於7月底降息，率先刺激金價大漲後，白銀跟著補漲。目前指標的金價依舊多頭氣盛，不排除還有高點，須持續留意聯準會是否如期降息。

其次是技術面看，白銀經過短線急漲，或於16美元附近的壓力震盪，不過後市若能帶量突破，白銀期貨可望展現更佳漲勢。

第三是季節性而言，下半年進入貴金屬旺季，全球白銀ETF的白銀持倉量已攀上今年新高、並突破去年9月的高檔水準，假設買盤流向仍保持正向，下檔可望有不錯支撐。

值得留意是，部分精於金銀價格波動的「聰明錢」，已經率先卡位白銀ETF；投信投顧公會最新統計，至6月底，元大道瓊白銀的受益人有1,503人，創新高，而7月17、18日，外資也連續買進ETF。

元大投信建議，投資人操作上優先採買黑不買紅，較能降低過度追高而受傷的風險，並搭配分批布局，擅設停利損。

元大投信金價ETF
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