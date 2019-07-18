又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退

2019-07-18 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊，今年上半年公開發行公司國內、外募資金額及件數，全面衰退，為2017年來首見。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，今年上半年公開發行公司國內募資案件計有109件，金額2,507.66億元，加上海外募資案件二件，金額28.8億元；籌資件數總計111件，金額為2,536.46億元，分別比去年同期減少12.6%、16.52%。

衰退的原因，主要是受美中貿易戰影響，企業募資相對保守，以及去年上半年大型募資案件較多所致。

在私募方面，今年上半年度公發公司私募案件42件，金額188.65億元，占公私募合計金額的比重為6.92%，件數及金額比去年同期減少8.7%、56.12%。

蔡麗玲表示，主要是去年上半年大型私募案件較多所致，國泰金去年上半年募資420億元、富邦金募資400億元。

在國內外募資方面，今年上半年公發公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.87%，海外募集金額占總募集金額的1.13%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

美中貿易戰、全球經濟成長趨緩、地緣政治等國際市場變數多，使得海外募資僅占1.13%，創近十年來新低。

在資金用途方面，今年上半年公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款及充實營運資金為大宗。

值得注意的是，轉投資比重僅占4.71%，是2017年上半年以來新低，2016年上半年是4.39%。