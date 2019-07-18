降遺產稅 北富銀教戰年繳10%贈與稅逐年交付信託

2019-07-18 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台北富邦銀行辦理高齡者及身心障礙者財產信託業務，今（18）日再度榮獲金管會評鑑核定為績效優良銀行，由總經理程耀輝代表受獎。北富銀安養信託業務近年發展快速，2016年底至2018年底，資產成長了197%，平均年成長98.5%，其中外幣金錢信託資產規模已超越台幣金錢信託資產規模。

北富銀指出，在舉辦過的信託說明會中，曾碰過一位老太太的女兒，因為很擔心爸爸留給媽媽照護用的資產，會被哥哥揮霍掉，因此找北富銀諮詢。經了解客戶狀況、綜合評估給予建議後，這位老太太目前已成為北富銀安養信託的客戶，由女兒和小兒子擔任信託監察人，共同守護媽媽的養老金，讓媽媽樂享晚年生活。

除了安養信託，若客戶想將資產傳承給子孫，但又擔心子孫太早取得、揮霍財產，可透過「資產傳承信託」規劃好子孫使用財產的時機與條件。北富銀提醒，客戶每年可在贈與免稅額度內或只繳10%贈與稅額度內逐年將資產交付信託，除了降低未來的遺產稅負外，更可確保資產依自己的期望來傳承、分配與運用，讓子孫持續享有長輩的遺愛。

北富銀總經理程耀輝表示，在所有金融業務中，信託最倚重信賴關係，客戶會從市場中選擇最信任的銀行作為財產的受託人，北富銀2018年高齡者及身心障礙者財產信託業務，民眾交付的信託財產本金，新增金額位居國內民營銀行第一名，且新增的受益人人數亦排名民營銀行第一。

隨著台灣邁入高齡少子化社會，退休議題受重視，市場對資產保護、信託業務的接受度大增，北富銀主動出擊，以用心的361°全方位服務關懷客戶需求，透過大數據分析找出潛在客戶，提醒客戶及早將資產預先做好信託規劃，以保障自己或父母晚年生活圓滿自在。

此外，北富銀亦與客戶生活結合，融合信託與理財、保險、健康養生等主題，以輕鬆的互動、深入淺出的案例分享，推廣安養信託，並安排專人提供諮詢與服務，客製專屬的信託規劃。

北富銀的安養信託具多元幣別、彈性規畫二大特色。客戶除了交付台幣資產做信託，也可交付外幣承作外幣金錢信託，資產配置可望更多元、完整，促進資金運用的效率，滿足客戶對信託資產穩定增值的需求；在信託架構規劃上，北富銀提供滿足多數客戶所需的制式化信託契約，也量身訂做客製化的信託契約，客戶可根據自己的想法，設定信託利益的分配模式、分配時間與金額，以達到財產信託目的。