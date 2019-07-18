弄丟電費帳單不用怕！ 台電聯手萊爾富推「補單繳費」

2019-07-18 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



民眾現有電費繳款可透過固定扣繳、線上刷卡，以及超商、行動支付代收等多元管道，其中超過三成、近500萬戶習慣拿著電費帳單到便利商店繳費。為讓民眾更方便，台電聯手萊爾富超商，首度開放「補單繳費」服務，民眾若遺失電費帳單，或是超過代收繳費期限，都可至全國超過1,300家萊爾富門市補單繳費，9月10日前還有咖啡折價優惠。

台電統計，全國現有約1,400萬用戶，約有五成、700萬戶使用存簿、信用卡固定扣款代繳電費，名列民眾繳費管道第一位；位居第二的是便利商店代收，共有34%、約480萬用戶，若以去年為例，四大超商代收近3,000萬張電費帳單、金額超過600億元；台電也提供行動支付、銀行代收與臨櫃繳費等管道。

台電指出，1999年開辦超商代收電費至今剛滿20年，讓民眾不用找台電櫃檯，只要拿帳單到全國街口巷弄超過一萬間的便利商店門市都可繳費，若超過既有代收期限（57天），民眾則需以行動支付、台電e櫃檯App或到台電櫃檯繳款，無法再至超商繳費。

為滿足遺失帳單或代收過期等繳費需求，台電率先與萊爾富超商合作開辦補單繳電費服務，17日起正式開放，其餘超商也正聯繫洽談中。

台電說明，現在民眾電費帳單若超過代收期限，或是手邊沒有帳單，只要在拆表終止契約之前，都可直接到全國1,350家萊爾富超商門市，使用Life-ET多媒體事務機輸入電號，不用任何單據就可輕鬆繳電費。為鼓勵民眾使用，9月10日前以此方式繳電費，也獨家享有萊爾富大杯拿鐵咖啡折20元優惠。