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台灣將進入超高齡社會 退休理財注意波動控管

2019-07-18 10:23經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

根據國發會統計，再過幾年台灣將進入超高齡社會，退休理財儼已成為全民熱議話題，不過在退休理財規劃上，不能只單純的考量預期報酬率，更須將波動控管一併納入考慮，主要在於市場資金輪動快速，一但所投資的商品價格劇烈震盪，亦可能侵蝕投資人辛苦累積的退休金。法人認為，目標風險組合或是優先順位到期債券基金等皆可納入配置。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，退休理財多半為長期投資計劃，在二、三十年的投資過程中，多少面臨系統性事件、景氣循環的考驗，因此除了資產配置外，風險控管意識更不可少。目標風險組合基金的優點在於，目標風險的設計是在限定風險水準的前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的投資配置也會因應做調整，而組合基金的好處為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。

根據過去十年統計，採積極、穩健、保守之目標風險配置的年化波動率表現，積極型配置為9.1%，明顯低於全球股市的12%，穩健型配置為6%，也低於一般股五債五的配置模式，至於保守型配置的年化波動度為2.5%，亦明顯低於全球公債的5.6%。

除此之外，三種目標風險配置在期間之累積報酬也都有相對優異的表現，顯示目標風險組合基金作為退休理財長期投資的核心配備是相當合適的選擇。

而凱基2025到期優先順位新興市場債券基金經理人何立凱表示，退休族群首重追求穩健收益，納入優先順位債券的目標到期債券基金，擁有「雙高雙低」的四大優勢：求償順位較高、回復率較高、企業負債較低及債券波動度較低，可有效抵禦市場風險。

優先順位債券的核心概念就是「求償順位較高」，優先順位債是指債權的受償順位在資本結構的最頂端，當企業營運發生危機，面臨違約、破產、遭受清算時，債券以受償順位來區分，優先順位債受償順序高於次順位債、混合型債券，也高於特別股與股權，因此能將違約損失的衝擊力道降到最小，享有求償順位的優勢。

近十年三種目標風險配置之年化波動率表現 資料來源：群益投信、截至7/17 單位：...
近十年三種目標風險配置之年化波動率表現 資料來源：群益投信、截至7/17 單位：% 高瑜君／製表
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退休金準備議題夯，如何進行退休理財規劃已成為顯學。圖為示意圖。 路透
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