名家觀點／健全董監責任險

2019-07-18 00:29 經濟日報 魏寶生



長榮空服員罷工事件已經落幕，在長達17天的罷工過程中，包括旅客、旅行社及航空公司都受到極大影響，旅客也就是消費者部分，有旅行不便險來分攤風險，但旅行社、甚至航空公司的損失，有無合適的責任險來分散風險？

以旅行社為例，因空服員罷工無法順利出團、正常營運時，蒙受重大損失，一般人為轉嫁身體出狀況無法順利工作的風險，可能會買失能保險，那麼旅行社面對罷工帶來的風險，要如何透過合適的責任保險作分散？這是罷工結束後，值得國內進一步思考的問題。

責任保險不但可以分散風險，也可以化解紛爭，小至汽車責任險，兩車互撞時，由保險公司鑑定誰來賠，就沒有那麼多的衝突，因有保險公司的專業介入補償，可少掉很多的紛爭。

也因此，一個國家責任保險占財產保險的比重愈高，代表該國保險發揮社會安定功能的成熟度愈高，依據保險事業發展中心統計，我國責任保險的保費收入從2015年突破100億元之後，每年逐年增加的保費金額超過10億元。到2018年底，全年責任險的保費收入接近140億元，占整體產險總保費收入的8.39%，略高於全球平均的8%，但低於日本2017年的9.4%。

而責任保險中，董監事與重要職員的責任保險（D&O）在重視公司治理與投資人保護的浪潮之下，更形重要。

我國董監責任險的起步較其他經濟成熟國家晚，主管機關逐步推動，從最開始的鼓勵投保，到最近對上市櫃公司採強制性，要求所有上市櫃公司必須投保董監責任險，但仍因市場競爭而惡性殺價，目前董監責任險的年保費收入僅占責任險的5.82%，仍有甚多健全發展的空間。

最近金管會正大幅翻修證券及期貨投資人保護法，上市櫃公司經營如果出問題，投保中心的求償對象，擬從現行的董監事，有條件擴及經理人，並增訂董監事經法院判決解任確定後，三年內不得擔任上市櫃、興櫃公司董監事，且連法人董監事的代表人也不行。

證券及期貨投資人保護法的修正，在擴大保障投資人權益，加重董監事與經理人責任的同時，更攸關現有董監責任險保單是否足以涵蓋其承保範圍，並能提供合理的價格，至盼主管機關在徵求各界修法意見的同時，也能了解責任擴大了，現有責任保險能否提供保障，重視董監責任險應否配合調整等問題，並傾聽產險業者的意見，使董監責任險發揮更積極彌補損失與安定社會的功能。

多年前，消保法訂定時採無過失主義，因承保風險擴大，使得保險公司對醫師責任險一度卻步；這次投保法修正擴大對投資人保障後，現有董監責任險能否同步涵蓋董監事及經理人可能面臨的風險，也須一併檢視，以免步上當年醫師責任險的後塵。

而董監責任險目前的問題除了惡性競價，還存在許多企業應付心態，為了省錢只保100萬美元保額，甚至50萬美元，承保內容都保到最少。

董監與重要職員責任險是公司最後一道防線，以樂陞案為例才保100萬美元，盼望主管機關在推動上市櫃公司強制投保董監責任險的同時，更要重視保障內容及保額等規範，否則強制投保形同虛設。（本文由凱基銀行董事長魏寶生口述，記者邱金蘭整理）