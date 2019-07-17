颱風來襲 遠雄人壽啟動風災關懷服務

2019-07-17 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中央氣象局已發佈丹娜絲颱風陸上颱風警報，遠雄人壽今日宣布本著關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，已於第一時間啟動風災關懷服務機制，並由各地區業務同仁主動聯繫、關懷保戶，以「最有溫度的服務」與保戶齊心協力一同防颱，提供以下五項關懷服務措施：

一、續期保費緩繳服務：自即日起受災保戶經申請，可提供應繳日期為本次風災發生日起三個月內之保單保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。

二、快速理賠服務：若因此次風災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。

三、保單借款利息優惠：自即日起受災保戶經申請，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳六個月(自風災發生日起算一年內提出申請且受理)。

四、保單補發免工本費：自即日起受災保戶經申請，提供保單補發免收工本費服務(自風災發生日起算三個月內提出申請且受理)。

五、旅平險保障融通：凡購買遠雄人壽旅平險之保戶，倘因天災致旅行行程延誤或取消者，融通變更旅平險保障期間。

遠雄人壽貼心服務如同保護傘，時時守護所有保戶、陪伴安心防颱，為降低意外發生的機率，亦提醒民眾颱風期間盡量避免前往警戒區、注意行車安全；若不幸受傷，保戶可洽各地區服務中心、行政服務櫃檯、撥打保戶服務專線0800-083-083或於官方網站留言，以獲得及時協助。