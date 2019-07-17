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國泰壽產險提醒 颱風影響出遊航班旅平險都有保障

2019-07-17 20:42經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

「丹娜絲」颱風持續逼近台灣，國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，並發揮主動服務精神，提醒民眾做好防颱準備，呼籲全台各地嚴防風雨成災，17日至19日適逢大潮期間，沿海低窪地區更要慎防海水倒灌及淹水。相關保戶服務措施包含「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」等服務；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助。

國泰人壽指出，針對應繳月為108年7月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至108年9月底前如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，並寄送簡訊提醒近期內要出國旅遊的保戶多留意航班動態、氣象及自身安全。而且旅程延誤或班機取消都有保障。若民眾不幸遇到颱風搗亂行程，也可以依自身的情形申請理賠，如改降非原定機場、班機取消…..等，若民眾於投保旅綜險時，已同意使用快速理賠服務且搭乘長榮及華航國際線航班（不適用班機取消），更可享有免申請、免回傳，理賠金直接入帳的服務。若有任何旅遊不便險的問題皆可在至https://go.cathay-ins.tw/vALB0j 查詢。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。

國泰人壽理賠保單
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