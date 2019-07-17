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颱風逼近 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計畫四措施

2019-07-17 20:40經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

中央氣象局17日上午11點30分發布輕度颱風「丹娜絲」海上陸上颱風警報，其暴風圈對台東、恆春半島及屏東地區將構成威脅，應嚴加戒備並防強風豪雨，中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。全球人壽表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計畫」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對丹娜絲颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供保戶4大關懷服務措施，提供「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「補發保單免工本費」、及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

全球人壽提供丹娜絲颱風受災保戶4大關懷服務措施內容如下：

1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間108年7月1日至108年9月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。

2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為108年7月1日至108年12月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。

3. 補發保單免收工本費： 受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

4. 快速理賠： 因丹娜絲颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「108年丹娜絲颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於108年12月31日前提出申請外，其他項目則需於108年9月30日前提出申請；受災保戶可向保單服務員或來電客服(0800-000-662)線上申辦需於108年9月30日前提出申請，由客服人員於線上協助登錄。全球人壽亦於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，請業務同仁主動關懷保戶提供及時的協助，盡最大努力協助保戶處理災情相關事宜，陪同保戶渡過受災難關。

全球人壽行政長黃宏杰表示，除了4大關懷服務措施外，保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)由專人服務，亦或是與全省各營業處業務人員聯繫。黃宏杰進一步提醒民眾，現正進入颱風旺季，民眾應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範並注意自身與交通安全；颱風影響期間，應提前儲備水、糧食或電池等備用品，盡量避免外出或前往海邊、山上活動，以降低颱風可能帶來的災害風險，從容應付突如其來的意外。民眾亦可檢視自身需求，加強相關人身保障，祝願大家安全度過颱風影響期間，平安無恙。

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