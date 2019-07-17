颱風丹娜絲來了 合庫人壽啟動風災特別服務

2019-07-17 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中央氣象局已針對今年第5號「丹娜絲」颱風發布陸上颱風警報，預計今晚花東就會出現局部大雨，「丹娜絲」颱風雖然結構偏弱，但受菲律賓地形影響已分裂成另一高層雲系，氣象局不排除未來有雙颱襲台的可能，預估這一波雨勢大過風勢，尤其今天一直到後天都是大潮期間，沿海、低窪地區都要留意淹水及海水倒灌，另也提醒台東、恆春半島及屏東地區應嚴防強風豪雨。

因應颱風季來臨，合庫人壽提醒保戶別忘了自身的保險權益，如下：

一、開放醫療副本收據申請理賠

理賠採主動透過各種管道檢索各種可能名單，協助天災保戶進行理賠事宜，或保戶也可主動致電0800-033-133申請理賠，並以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險，一律開放醫療副本收據理賠。

二、風災保戶保費緩繳三個月

保戶保費應繳日於事故發生後三個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如:里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費三個月。

三、風災保戶保單借款新貸或增貸件免息三個月

保戶於事故發生後三個月內，只要檢附相關受災證明(如:里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息三個月。

四、風災保戶補發保單免收工本費

保戶於事故發生後三個月內，只要檢附相關受災證明(如:里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。

連續18度榮獲金管會肯定為提高國人保險保障之壽險公司，合庫人壽不僅提供快速理賠及協助重大災害保戶等各項服務，陪伴保戶安心度過每一個時刻，也積極落實企業社會責任，是值得國人信賴的最佳保險公司。