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丹娜絲逼近 台灣人壽、台壽保產險啟動緊急關懷措施

2019-07-17 20:27經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

颱風「丹娜絲」逼近北台灣，中信金控子公司台灣人壽與孫公司台壽保產險提醒民眾，提早做好防颱措施，各山區民眾也請嚴防山區落石坍方、溪水暴漲以及土石流所帶來災害損失。

因應「丹娜絲」颱風災害，台灣人壽已先行成立緊急應變小組備戰，密切注意「丹娜絲」颱風生成動態與影響，一旦進入颱風警戒，即刻啟動緊急應變措施，包括：主動查詢受災保戶比對及啟動主動關懷聯繫，提供快速理賠服務及預付醫療保險金、緩繳續期保費三個月、緩繳保單借款利息六個月、補發保單工本費優惠，及展延房屋貸款本金及利息一年。

台壽保產險亦啟動「重大災難應變小組」通報系統，協助客戶解決問題。

颱風緊戒期間，台灣人壽第一線客戶服務人員仍維持正常服務以及全台服務通報機制啟動，若遇颱風災害致符合保單理賠條件之傷亡保戶，採取快速理賠服務及預付醫療保險金，後補所需文件即可，身故件及失蹤件亦從寬認定。

台壽保產險提醒民眾，颱風來襲前除了移置愛車至安全地點，也應檢視愛車是否有加保颱風洪水險，提供愛車較完善的保障，使事故發生前風險轉移，事故發生後降低自身損害。

台灣人壽保戶申請理賠可利用全國7-ELEVEN的ibon機台免費下載理賠申請書，以加速理賠申請流程，各項保戶服務細項，可上台灣人壽網站www.taiwanlife.com 或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；台壽保產險保戶則可撥打24小時客戶服務專線0800-075-777諮詢。

颱風台壽保理賠
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