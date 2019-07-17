第一家外資搶進 富蘭克林華美債券ETF指數資格審查通過

2019-07-17 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼多家本土投信搶進後，外資投信也切入債券ETF發行！櫃買中心表示，今（17）日召開上櫃ETF標的指數資格認可審查會議，通過富蘭克林華美投信申請的「彭博巴克萊10-25年期美元公司債券指數」資格認可。

櫃買中心指出，富蘭克林華美所申請的「彭博巴克萊10-25年期美元公司債券指數」，是衡量全球一般企業、公用事業與金融機構所發行的美元計價10-25年期投資級債券之績效表現，目前該指數由1,101檔成分債組成，加權平均剩餘年期為18.99年。