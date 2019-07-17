台灣人壽 獲2019最佳市場行銷獎

2019-07-17 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



數位AI的演進趨動金融保險業各項創新，中信金控子公司台灣人壽持續推動創新服務，以數位整合與大數據應用，建立醫療管家數位服務平台，於去（2018）年11月正式推出「健康醫療管家網站」，以貼近客戶健康醫療防護需求與創新結合Microsoft臉部辨識演算法技術，榮獲2019保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards 2019）之年度最佳市場行銷（Marketing Initiative of the Year）獎項肯定，由台灣人壽營運規劃整合處副總經理浦中敏前往新加坡頒獎典禮，代表出席領獎。

「健康醫療管家網站」專案獲獎原因，其數位平台從設計到上線執行，打造客戶健康醫療防護旅程，提供了極具實用的加值服務，網站也結合AI讀臉遊戲，搭配CRM保單大數據瞭解客戶的需求，提出健康醫療保障規劃，確實掌握高齡社會浪潮及數位整合服務趨勢，與業務行銷服務也能連接，獲保險業亞洲獎評審一致肯定。

台灣人壽表示，健康醫療管家網站是以解決客戶痛點為服務躍進點，推出結合Microsoft臉部辨識演算法技術的AI讀臉術的遊戲測驗，讓客戶透過飲食、運動、睡眠生活習慣，測出「自我感覺健康」的狀況，藉此提高對健康醫療保險的興趣，用保單大數據分析不同客群，貼近客戶醫療資訊與保險服務需要，平台也能協助業務同仁開拓行銷服務，如透過健康醫療管家網站平台，若有興趣進一步瞭解並於網站留下聯絡資訊的保戶，後續即能獲得客製化服務。

「健康醫療管家網站」建置有健康醫療資訊、保險諮詢購買資訊、保單服務資訊及理賠服務體驗，一站解決客戶健康管理、醫療協助、生活照護等需求，為體貼保戶，台灣人壽積極尋求異業合作，提供各項健康長照加值服務，如和信治癌中心的癌症暨健康篩檢、癌症第二意見諮詢、門診住院自費項目優惠。