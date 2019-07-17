資誠：台灣保險市場日漸飽和 業者最關切獲利與績效

2019-07-17 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



全球經濟環境變動迅速，連動保險產業也面臨相當挑戰，資誠（PwC）聯合會計師事務所今（17）日發布《2019全球保險業風險調查報告》指出，「科技風險」議題最受到全球保險業者關注；不過在台灣方面，可能是由於市場逐漸飽和，因此台灣業者最關切的則是「投資績效」議題，認為台灣低利率的環境，對於投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力都有所影響。

《2019全球保險業風險調查報告》自2007年起每兩年發布一次，針對全球保險公司所面臨的主要風險進行調查，本屆調查彙總來自53個國家共927份有效問卷，其中包括66位台灣的保險業者。

調查結果中顯示，全球保險從業人員最關切的五大議題依序為：科技風險、網路風險、變革管理、監管風險、投資績效。

資誠認為，傳統商業模式難以因應產業日新月異的需求變化，使得許多市場參與者受到影響，進一步包括網路犯罪引發的威脅，已經是經紀、複合與再保險領域的主要風險，由於保險業持有大量有價值的數據，容易成為犯罪分子的重點攻擊目標，且當中許多的網路攻擊非常複雜精密，業者對網路風險擔憂的程度也比歷來的調查更甚。

至於台灣保險從業人員的關注重點，則聚焦在投資績效、利率、管理品質、總體經濟、保證收益產品等五個項目，資誠認為，相較於全球其它地區的保險業者，台灣受訪者多將首要風險聚焦於投資績效、利率等，和獲利能力較為相關的風險。

資誠引述財團法人保險事業發展中心數據，2018年台灣保險滲透度已達到20.68%，位居全球之冠，意即台灣保險市場也日漸飽和，因此業者別關心低利率的環境，以及其對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響，保險業如何在低利率時代下，擴張市場並維持成長及獲利動能，已是業者當前的重要課題。