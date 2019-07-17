親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

渣打銀Q3投資展望：美股下半年將再走高

2019-07-17 16:10經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

渣打銀今（17）日舉行第3季投資展望，渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，下半年企業將出現回購股票風潮，推升美股走高，今年還可看到資金浪潮增加，將可支撐下半年中國股市表現。

劉家豪表示，目前美國企業本益比為16.8倍，去年最高為18.7倍，目前美股創新高、本益比還向下走是罕見狀況，科技類股、醫療保健類股可以參考。

中國股市部分，下半年政府將增加地方政府融資、舉債能力，加速基礎建設知名，加以其他零售、銷售等數據都有回穩跡象，MSCI又拉高中國比重，將可望看到資金浪潮增加，或許可支撐下半年中國股市表現。

劉家豪表示，美國聯準會與歐洲央行在6月會議均表態轉向更加寬鬆的貨幣政策，以應對全球成長與通膨放緩的狀況，聯準會啟動預防性降息將延長經濟擴張週期。

渣打銀指出，各國家央行採取預防性降息背景，部分資產類別表現將較突出，包括承受高受益債券、新興市場美元債券，固定收益債券類別六個月後將普遍走揚。

下半年利率走低環境下，美元走弱，歐元走強，黃金油價走高，看好固定收益債券，預期利率在3~5%。

匯率部分，預期歐元下方1.11有支撐，如果突破1.135阻力，將進一步走揚；英鎊支撐位在1.2~1.25之間，如果能向上突破1.3，有機會反彈到1.4~1.43；日圓在104.5~112.4大區間格局。

澳幣則預期將在0.68~0.71區間走勢；人民幣部分，美中貿易雙方持續談判，將可望不讓人民幣貶破7，下半年將落在6.8~6.9區間。

渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪今（17）日主持渣打銀第3季投資展望。 記者...
渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪今（17）日主持渣打銀第3季投資展望。 記者楊筱筠／攝影
分享

債券渣打
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

影╱搭上降息順風車 美元弱、黃金強、看好美股陸股

2019-07-17 15:12

颱風若造成山崩土石流 颱風險恐不理賠

2019-07-17 15:00

繳燃料費 刷哪張卡最划算

2019-07-17 14:44

讓旅遊更便利！ 中信銀首創「ATM外幣存款」功能

2019-07-17 13:55

美元影響減弱 梁國源：新台幣走勢要看人民幣

2019-07-17 13:05

ATM再進化！不只能領外幣還可存美元、日圓、人民幣

2019-07-17 10:26

綠能清算 銀行估損14億

2019-07-16 23:49

點數生態圈、行動支付二大市場 戰得火熱

2019-07-16 23:48

信用卡繳稅 6月簽帳額飆

2019-07-16 23:48

證券型代幣 碳權拚搶頭香

2019-07-16 23:47

Maicoin找國發基金天使投資 爭取2,000萬資金

2019-07-16 23:45

MaiCoin碳權STO搶頭香？證期局：進度沒那麼快

2019-07-16 23:44

台法簽金融科技合作協議

2019-07-16 23:43

新光金現增60億 注資新壽

2019-07-16 23:43

基金自行質借 三銀行搶辦

2019-07-16 23:43

中信銀勇奪台灣最佳銀行

2019-07-16 23:43

統一證權證造市 亮眼

2019-07-16 23:33

券商上半年獲利 減一成

2019-07-16 23:26

九期貨商品 保證金調整

2019-07-16 23:23

洗錢防制新法上路2週年 「人肉運鈔車」現象不再

2019-07-16 20:49

綠能清算解散 六銀行恐損失14.54億元

2019-07-16 19:37

首度出現投顧公司不理金檢 金管會怒罰60萬元

2019-07-16 17:30

國泰證：7月成熟市場展望中立 新興市場為正向

2019-07-16 13:19

市場觀望 美債殖利率走跌

2019-07-16 13:18

6月全體券商稅後淨利36.02億元 月增72.84%

2019-07-16 12:19

IFRS 17延後生效 保險業者要注意哪些事？

2019-07-16 11:48

券商上半年獲利 年減10.2%

2019-07-16 11:45

創新國際化…中信奪「台灣最佳銀行」

2019-07-17 00:12

綠能解散清算 銀行業損失逾14億

2019-07-17 00:08
看更多

熱門文章

震撼！ 大立光退出車用鏡頭

2019-07-17 00:25

綠能清算解散 六銀行恐損失14.54億元

2019-07-16 19:37

慘！勞保未來7年老年給付倍增到5700億元 難逃破產命運

2019-07-16 21:12

台積7奈米 大單接不完

2019-07-16 23:31

長榮航擬扣罷工空服員特休假 勞部：需照算年資

2019-07-16 19:07

景氣憂鬱 兩天三公司裁員

2019-07-16 23:32

蔡政府每年撥補200億元杯水車薪 難解勞保核彈級危機

2019-07-16 21:16

政府救勞保 明年撥補200億

2019-07-16 23:42

大立光捨棄車用鏡頭…有三理由

2019-07-16 23:39

首度出現投顧公司不理金檢 金管會怒罰60萬元

2019-07-16 17:30

長榮勞退金監督委員改選 兩工會爭委員代表

2019-07-16 21:12

熱爆了 全台用電衝上史上第2高

2019-07-16 17:26

台積3奈米廠 再過一關

2019-07-17 00:30

ATM再進化！不只能領外幣還可存美元、日圓、人民幣

2019-07-17 10:26

Note 10遲到 衝擊台系鏈

2019-07-17 00:23

因政治壓力被迫提前退休？高雄銀行總座王進安申請退休

2019-07-16 22:06

車用鏡頭訂單「像少幾個零」 難補大立光獲利

2019-07-17 01:01

經濟解析／期待郭台銘重掌舵？ 外資先按讚

2019-07-16 17:40

勞保財務黑洞改革 不能拖了

2019-07-16 23:39

大立光東莞廠去留 布局訊號

2019-07-16 23:39

舊款iPhone熱賣 大追單

2019-07-16 23:39

輕颱丹娜絲要來了 颱風險怎麼保才會賠？

2019-07-16 17:39

勞保七年後破產 夢魘仍在

2019-07-16 23:37

台商回流 北部缺地蓋廠

2019-07-16 23:29

台商賣大陸資產 留意四稅事

2019-07-16 22:44

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:58

草也可發電 蘇澳港最快明年底就有一座生質能源發電廠

2019-07-16 17:56

洗錢防制新法上路2週年 「人肉運鈔車」現象不再

2019-07-16 20:49

日媒：夏普擬將SDP納為子公司

2019-07-17 14:42

小吃業引進智慧餐飲 達陣

2019-07-17 00:21

主攻手機鏡頭…大立光 退出車用市場

2019-07-17 01:20

基金自行質借 三銀行搶辦

2019-07-16 23:43

內政部通過 台積電3奈米寶山廠都計變更案

2019-07-16 18:12

前瞻基礎建設、台商回流 都是這產業受惠最大

2019-07-17 12:39

台積電3奈米寶山廠 都市計畫審議通過

2019-07-16 17:55

2020年AI商機爆發 台積電5奈米大啖AI商機

2019-07-17 12:25

大同陸資出清持股 市場派利多

2019-07-16 23:50

台灣30年不變？龔明鑫：這波台商回流是脫胎換骨機會

2019-07-16 21:08

超微推新品 英特爾下一步受關注

2019-07-16 23:39

龍巖大手筆砸5,000萬 汰換全省公務車

2019-07-16 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top