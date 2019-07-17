渣打銀Q3投資展望：美股下半年將再走高

2019-07-17 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



渣打銀今（17）日舉行第3季投資展望，渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，下半年企業將出現回購股票風潮，推升美股走高，今年還可看到資金浪潮增加，將可支撐下半年中國股市表現。

劉家豪表示，目前美國企業本益比為16.8倍，去年最高為18.7倍，目前美股創新高、本益比還向下走是罕見狀況，科技類股、醫療保健類股可以參考。

中國股市部分，下半年政府將增加地方政府融資、舉債能力，加速基礎建設知名，加以其他零售、銷售等數據都有回穩跡象，MSCI又拉高中國比重，將可望看到資金浪潮增加，或許可支撐下半年中國股市表現。

劉家豪表示，美國聯準會與歐洲央行在6月會議均表態轉向更加寬鬆的貨幣政策，以應對全球成長與通膨放緩的狀況，聯準會啟動預防性降息將延長經濟擴張週期。

渣打銀指出，各國家央行採取預防性降息背景，部分資產類別表現將較突出，包括承受高受益債券、新興市場美元債券，固定收益債券類別六個月後將普遍走揚。

下半年利率走低環境下，美元走弱，歐元走強，黃金油價走高，看好固定收益債券，預期利率在3~5%。

匯率部分，預期歐元下方1.11有支撐，如果突破1.135阻力，將進一步走揚；英鎊支撐位在1.2~1.25之間，如果能向上突破1.3，有機會反彈到1.4~1.43；日圓在104.5~112.4大區間格局。