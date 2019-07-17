外資第一家 摩根士丹利連五年獲亞洲研究團隊榜首

2019-07-17 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



《機構投資人雜誌》（Institutional Investor Magazine）已經公布今年榮獲亞洲研究團隊大獎的投資機構，摩根士丹利發布慶賀新聞稿指出，今年該券商連續五年獲得全亞洲研究團隊排行榜第一，也是2006年來首家蟬連五屆榜首的外資機構，凸顯該券商研究成果備受肯定。

今年摩根士丹利和花旗銀行共同並列全亞洲研究團隊排行榜第一，摩根士丹利表示，《機構投資人雜誌》評選活動中，共集結全球約1,300家機構，與5,300位專業投資人的建議，今年該券商於全部34項分類中，全數獲得排名前三的好成績，而且有15個團隊評比名列第一，18個團隊位居第二，1個團隊項目第三，為團隊排名拿下最多個前三名的投資機構。

摩根士丹利亞洲研究部主管兼董事總經理William Greene表示，連五年蟬聯榜首，是市場對於摩根士丹利團隊為客戶提供具有強可執行性，以及高度創見觀點的投資服務給予極大肯定。摩根士丹利向來以協助客戶實現超額報酬為目標，為此摩根士丹利將持續專注推動思想領導力發展和組織投資議題的討論， 包括對創新趨勢進行研究，提供客戶更多投資指引。

William Greene指出，摩根士丹利作為全球性機構，研究部門組織已經轉向重視跨地區、跨領域和跨資產類別的合作，在過去一年，這樣的合作尤其重要，也是未來其努力方向。

摩根士丹利研究部門迄今發展出一系列領先業界的研究產品，如《藍皮書》系列（Blue Papers）、《基本面》系列（Foundations）、《洞察》系列（Insights）、《觀點》系列（Ideas），及《動態》系列（Updates）等，除了有著眼長期趨勢的深度分析，也有短期導向並具備高度操作參考性的報告，可為客戶提供豐富而且多元的內容。