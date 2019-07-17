虛擬貨幣可能實體化 消費者也能像買菜一樣方便？

2019-07-17 15:28 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖左依序為中華開發金控發言人張立荃、國發會副主委鄭貞茂、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉、國發會主委陳美伶、台灣金融科技協會理事長蔡玉玲及八德商圈理事長蔡若芸。MaiCoin集團提供 分享 facebook 今年4月，台灣首家虛擬貨幣實體交易所「ACE」開張，今（16）日又有另一家交易所MaiCoin的實體門市開幕。未來，民眾買虛擬貨幣有可能像跟買菜一樣方便嗎？

今年6月，臉書大動作宣布發行臉書幣Libra（或天秤幣），雖然受到不少國家與央行的反彈，也讓加密貨幣「漲聲響起」，有愈來愈多的民眾在問，可以去哪裡買加密貨幣？

而台灣的加密貨幣交易所MaiCoin數位資產交易集團，今（16）天在台北光華商圈正式推出實體門市，民眾可以像去銀行辦事一樣，在MaiCoin開戶買比特幣等加密貨幣。

但當線上買幣愈來愈方便時，實體交易所的利基在哪裡？或許，從國發會主委陳美伶的致詞當中，可以找到答案。

開課加密貨幣課程 實體門市重推廣與育才

「虛擬貨幣對我來說是很難理解的東西，有實體門市說不定可以往前踏一步，」不只陳美伶有疑惑，一般民眾對加密貨幣應該也有同樣的想法，始終不敢踏入。

記者會現場，來賓也拿一同出席的刑事局與警察局的代表開玩笑。其實，他們只是以合作方的身分出席，但也顯示出大家對誤踩法令紅線的擔憂。

有鑑於此，MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉分享，除門市一樓讓民眾諮詢、開戶與買幣，二樓也會提供區塊鏈和幣價分析等講座與課程，期待民眾更有系統且深入地認識虛擬貨幣。

不僅如此，三樓還設立新創加速器「AMIS Booster」，提供技術支援和募資協助，讓新創團隊從發想到賣幣，都能在實體門市一條龍完成。

劉世偉提到，特別設立加速器的空間，和回台灣發展的初衷一樣，除認可台灣自由開放的特性是華人社會中發展加密貨幣的重要據點，也希望提供台灣年輕人舞台，有機會透過加密貨幣問鼎國際市場。

STO將上路 首案拚碳權交易

除實體門市，因金管會6月才剛公布證券行代幣發行（STO）的相關規範，STO也成全場討論焦點。

劉世偉透露，目前籌劃將現貨的碳權代幣化，金管會正在審核是否適用STO規範。若順利，最快可能於年底發行，成為台灣第一件STO案。

但標的這麼多，為何選擇碳權？將如何運作？劉世偉解釋，碳權交易市場很特別，價格缺乏即時性，無法跨國流動都是痛點。如歐美的碳交易市場一頓賣30多美元，中國只賣10多美元，中間的價差令人費解。

由於虛擬貨幣具即時性且能跨國交易，若將碳權代幣化，可望將兩者結合解決碳交易的長期痛點，提供碳權的需求者有額外管道購買。

他進一步提到，碳權的需求會持續擴大，未來價格自然會上漲，帶來龐大商機。

劉世偉已與南部某客運公司與台大實驗林合作，若順利，未來全世界的人都能跟他們購買碳權，讓台灣碳交易連結國際。

父子同台 新舊勢力共挺區塊鏈

劉世偉的父親、前華南金控副總經理劉宏基也現身支持。

「我那時候帶他訪問一些朋友，沒有人知道他在幹嘛，」回首當時聽到劉世偉要投入區塊鏈的新創，長期接觸風控與新興金融商品的劉宏基也充滿擔憂，和妻子兩人都很懷疑兒子離開高通的決定是否正確。

隨著參加講座與閱讀大量相關書籍，劉宏基慢慢瞭解到區塊鏈的價值，在比特幣還在600美元時入場，用實際行動來支持劉世偉，甚至在雜誌投書介紹區塊鏈的應用。

過去，劉宏基做過資產證券化；現在，劉世偉想做STO。冥冥中，父子倆都在做類似的事。

不同的是，劉宏基相信，區塊鏈透明與不可竄改的特性，可以消除資訊不對稱的問題，在出事時迅速釐清是哪個部位或決策出錯，幫助金融體系變得更有效率。

他舉例，2007年金融海嘯時，他和一批同仁加班到深夜，就是要蒐集整個金控，包含銀行、證券、產險各部位的狀況。「如果可以用區塊鏈，就很透明，很早就可以看到問題，早點抽銀根或勸他們改變經營模式，」劉宏基說。

今年，台灣可能迎來首樁STO，這將會如何改變金融體系，後續值得關注。

（作者／蕭歆諺、實習記者陳棟 本文出自2019.07.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）