影╱搭上降息順風車 美元弱、黃金強、看好美股陸股

2019-07-17 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



渣打國際商業銀行財富管理處發布2019年第三季全球投資市場展望認為，聯準會的預防性降息可望延長經濟周期，繼續看好風險資產的表現。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，未來美元走弱、黃金走強，可投資「收益高、波動低的資產組合」，美股、陸股都會有不錯的表現。

風險性資產於今年上半年強勁反彈，全球股票領漲幅度超過10%，連同債券也表現良好。劉家豪表示，市場預期聯準會降息機率高，有助於確保目前增長放緩是暫時性現象，而非衰退的初始階段，歐洲央行與其他央行也可能加入降息陣容，全球貨幣市場將更加寬鬆，股票有望領先其他資產類別。

在股票領域，劉家豪指出，略微看好美國股票後市，因為美股的企業盈利持續增長，強勁的現金流支撐股票回購，更加寬鬆的貨幣政策也提振投資信心。

劉家豪分析指出，美國聯準會貨幣政策轉向更加溫和，預期國際美元在短期的1~3 個月與更長期的6~12 個月將走弱，貨幣與商品價格可能更加迅速發酵，其對股票和債券的長期影響也相當顯著。

新興國家發債多以美元計價，美元走弱有助於降低政府公債償付壓力，緩解各國的財政狀況，支撐持續看漲新興市場美元政府債券的立場；國際商品價格以美元定價，更是美元偏弱的直接受惠者，包括短期波動、通膨預期和美元走弱，均會支撐金價表現，建議納入投資組合中約5~7%的比重，作為避險配置。