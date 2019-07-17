渣打創富領航全新在台上線 台灣成第二個推出市場

2019-07-17 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）財富管理處發布2019年第3季全球投資市場展望認為，聯準會的預防性降息可望延長經濟周期，更有理由繼續看好風險資產在未來6到12 個月的表現。為協助客戶把握投資機會，渣打銀行財富管理處推出「渣打創富領航」系統，全台理財專員均配備專屬iPad，隨時隨地透過大數據運算為客戶的風險屬性及投資目標，量身打造全瞻、多元且最適配置的投資組合方案。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，渣打銀行推出由集團投入多年研發的「渣打創富領航(Personalised Investment Ideas)」，配予全台理財專員專屬iPad，隨時隨地可依市場變化，根據每位客戶現有的投資組合進行分析，採用大數據運算為客戶量身打造即時且多元的投資方案。自今年4月份率先上線試營運迄今，平均每月有超過三千位新客戶使用並收到「渣打創富領航」報告，有近兩成客戶體驗「渣打創富領航」所量身打造的投資方案搭配專業解析後，進行申購下單，成功結合人工智慧與專業服務。

劉家豪指出，觀察風險性資產於今年上半年強勁反彈，全球股票領漲幅度超過10%，連同債券也表現良好，「渣打創富領航」的推出協助客戶因應未來全球投資市場變化。

目前市場預期聯準會降息機率高，此「預防性」降息將有助於確保當前增長放緩是暫時性現象，而非衰退的初始階段，歐洲央行與其他央行也可能加入降息陣容，全球貨幣市場將更加寬鬆，股票有望領先其他資產類別。在股票領域，略微看好美國股票後市，因為美股的企業盈利持續增長，強勁的現金流支撐股票回購，更加寬鬆的貨幣政策亦提振投資信心。

從過往經驗來看，新興市場資產往往在預防性降息的情景下表現良好，支撐因素是新興市場呈現明顯的復甦跡象，但貿易緊張局勢的潛在升級仍舊構成風險，復甦跡象能否持續並支撐對新興市場股票更加持續性樂觀，仍有待觀察。

劉家豪分析指出，美國聯準會貨幣政策轉向更加溫和，預期國際美元在短期的1~3 個月與更長期的6~12 個月將走弱，貨幣與商品價格可能更加迅速發酵，其對股票和債券的長期影響也相當顯著。由於新興國家發債多以美元計價，美元走弱有助於降低政府公債償付壓力，緩解各國的財政狀況，從而支撐持續看漲新興市場美元政府債券的立場；此外，國際商品價格以美元定價，更是美元偏弱的直接受惠者，包括短期波動、通膨預期和美元走弱，均會支撐金價表現，建議納入投資組合中約5~7%的比重，作為避險配置。

雖然全球央行降息將激勵風險性資產表現，但並非毫無波折，包括貿易戰、地緣政治緊張或通膨壓力等，都可能牽動投資市場波動劇烈，客戶資產配置更需靈活調整。「渣打創富領航」的推出，可進一步協助客戶監控市場波動，剖析現金管理、分散度還有資產配置最適化等多重投資潛在風險，並快速挑選投資標的以打造專屬的資產配置，掌握這一波預防性降息的投資契機。