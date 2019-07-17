颱風若造成山崩土石流 颱風險恐不理賠

2019-07-17 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



輕颱丹娜絲已經發布海上陸上颱風警報。保險局提醒，投保住宅火險時有加保颱風洪水險的民眾，若因強風豪雨造成房屋受損、淹水等財產損失，導致房屋無法居住，可以向產險公司申請臨時住宿費，一天以3000元為上限；但若是颱風造成土石流損害房屋，則不屬於颱風險的保障範圍，無法理賠。

保險局指出，颱風洪水險通常是購買住宅火險時民眾可以加保。民眾若因颱風或洪水發生導致建物毀損可以獲得賠償，另針對保障期間支出的清除費及臨時住宿費用，保險公司也會給付。臨時住宿費通常是一天3000元，以最高60天為上限。

颱風洪水險的保費各地區不相同，包括房屋建物座落地區、建築結構及樓層等條件，例如基隆、宜蘭、花東及屏東等較常受颱風侵襲地區，通常費率會較高；一樓及地下室，也較二樓（含）以上的樓層費率還高。此外，如果在每年5月至10月中途加保，需按全年保費100%計算保費，且中途退保者不予退費。

保險局官員說，如果是颱風或洪水引起的土石流、山崩等，導致房屋損失，颱風洪水險也不保障，因為這屬於「地層下陷、滑動或山崩保險附加條款」的承保範圍，建議居住在較低窪地區或山坡地的民眾，最好適時加保。

另外，針對颱風天淹水導致愛車泡水，和泰產險表示，因為颱風屬於天災，不是一般車險的承保範圍，民眾必須在投保車體險時加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」才能保障。

和泰產險說，目前輕颱丹娜絲陸上颱風警報已經發布，針對已投保颱風洪水險的民眾，當發生保險事故時，記得將受損財物拍照存證，在申請保險理賠時有利於保險公司加速處理。