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台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

今夏首颱來襲！保險業已啟動保戶緊急協助

2019-07-17 13:54經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

今夏第一個颱風襲台！因應丹娜絲颱風來襲，新光人壽與南山人壽率先第一時間成立關懷小組，並立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息等多項緊急協助措施。

南山人壽提醒民眾注意自身安全並避免前往危險地區，並於第一時間成立「丹娜絲風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳續期保費、住院關懷預付保險金等十項服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。

各項服務措施申請方式可由保戶本人或透過南山業務員，自即日起三個月內向南山各地區客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

此外，民眾若因災情，發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時理賠服務熱線（0800-020-060轉2），以及拖吊／理賠服務專線（0800-005-678）都將有專人儘速提供協助。

南山人壽及南山產物表示，關心每一位保戶，將全力協助受災保戶以及家庭共度難關。同時也提醒民眾面對全球氣候變遷帶來的極端氣候現象勿掉以輕心，多一分準備，少一分傷害。預先做好防災，必能有效降低災害帶來的影響。

新光人壽也於今天上午於第一時間啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾嚴防強風豪雨，提早做好防颱準備，減輕災害損失，並隨時注意颱風動態，避免從事戶外活動，留意自身安全。「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務

理賠保單南山人壽
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