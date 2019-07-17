元富證智能行動選股App 獲​國家品牌玉山獎

2019-07-17 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元富證券近年來積極投入數位金融領域，持續推出多項產品與服務，其中，以AI智能幫助投資人篩選投資標的、大獲客戶好評與青睞的「智能行動選股App」，繼年初取得智慧財產局的兩項創新專利認證後，近期更榮獲第16屆國家品牌玉山獎「最佳產品獎」殊榮，以國家級的肯定，提供投資人最佳的股票投資利器。

元富證券總經理李明輝表示，「智能行動選股App」運用Fintech AI技術結合元富投顧精心研究的選股模型，推出至今相當受到投資人喜愛，下載量佔元富行動交易戶數近100%，登入使用率將近九成；另根據元富進行的調查顯示，當客戶有選股需求時，高達八成客戶會參考元富智能行動選股App的選股分析資料，顯見投資人的高度重視和認可。

元富「智能行動選股App」共有四大特點，第一特色「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，投資新手也能輕鬆選出投資標的股；第二特色「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三特色「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四特色「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或加碼進場。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為了鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，第14屆時元富證券曾以獨家開發的「小資零股理財平台」獲獎，此次再以「智能行動選股App」奪得殊榮，對元富證券實為高度肯定。

元富在未來將持續精進數位金融科技服務，尤其在行動理財上，更將積極投入相關資源，以滿足投資族的多元理財需求，朝向全方位數位券商發展邁進。