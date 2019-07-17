台商瘋南移越南 北富銀Q2搶房貸信貸商機

2019-07-17 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



美中貿易大戰，助燃越南經濟！今年製造商將供應鏈產線移至越南，推升當地金融需求。台北富邦銀行表示越南地區分行的營運成長動能，截至2019年5月，總放款量年成長近40%，規模排名台資銀行前三名，淨利年成長35%，成績亮眼。今年第2季已率先開辦個人房貸、信貸業務。

北富銀國際金融總處長陳恩光表示，今年因應台商積極南進及越南當地民生產業需求增加，北富銀已整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規畫，並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南，布局全球。

除了企金業務，為提升北富銀越南地區分行在地服務的廣度與深度，今年第2季已率先開辦個人房貸、信貸業務，初期以「職團房貸」為核心，提供往來的企業客戶員工專屬的房貸優惠利率，目前已成功搶進台資鋼鐵業及家具業，且隨著越南內需市場快速發展，北富銀預期當地的房貸、信貸需求將與日俱增。

此外，隨著越南人口成長至近1億元，居東協第三高，內需消費力竄升，當地民生產業擴充規模的需求與日俱增，北富銀致力於協助在地企業的發展，今年積極參與籌組台資鋼鐵、化纖、越資醫療及能源產業等大型聯貸案，提供充沛資金協助企業擴大營運，促進越南經濟蓬勃繁榮。

北富銀2008年於越南設立第一家分行，有鑑於越南積極開放持續吸引外資企業，2010年合併慶豐銀行分支行，擴大據點與服務對象，迄今在南、北越的主要城市，包括胡志明市、河內與平陽都設有分行，分行數居台資銀行之冠。