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台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

台商瘋南移越南 北富銀Q2搶房貸信貸商機

2019-07-17 13:47經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

美中貿易大戰，助燃越南經濟！今年製造商將供應鏈產線移至越南，推升當地金融需求。台北富邦銀行表示越南地區分行的營運成長動能，截至2019年5月，總放款量年成長近40%，規模排名台資銀行前三名，淨利年成長35%，成績亮眼。今年第2季已率先開辦個人房貸、信貸業務。

北富銀國際金融總處長陳恩光表示，今年因應台商積極南進及越南當地民生產業需求增加，北富銀已整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規畫，並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南，布局全球。

除了企金業務，為提升北富銀越南地區分行在地服務的廣度與深度，今年第2季已率先開辦個人房貸、信貸業務，初期以「職團房貸」為核心，提供往來的企業客戶員工專屬的房貸優惠利率，目前已成功搶進台資鋼鐵業及家具業，且隨著越南內需市場快速發展，北富銀預期當地的房貸、信貸需求將與日俱增。

此外，隨著越南人口成長至近1億元，居東協第三高，內需消費力竄升，當地民生產業擴充規模的需求與日俱增，北富銀致力於協助在地企業的發展，今年積極參與籌組台資鋼鐵、化纖、越資醫療及能源產業等大型聯貸案，提供充沛資金協助企業擴大營運，促進越南經濟蓬勃繁榮。

北富銀2008年於越南設立第一家分行，有鑑於越南積極開放持續吸引外資企業，2010年合併慶豐銀行分支行，擴大據點與服務對象，迄今在南、北越的主要城市，包括胡志明市、河內與平陽都設有分行，分行數居台資銀行之冠。

北富銀表示，越南經濟快速起飛，可預見市場將出現各式各樣的金融需求，北富銀已主動出擊，正在與當地的大企業集團洽談更多合作，希望扮演的不僅僅只是銀行這個角色，而是成為當地企業在永續經營過程中最信賴、最倚重的戰略夥伴。

台北富邦銀行越南地區分行整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提...
台北富邦銀行越南地區分行整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規畫，並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南、布局全球。 圖／北富銀提供
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越南北富銀房貸
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