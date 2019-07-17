韓國瑜出線就確定了？外資首評：提防「換柱」重演

2019-07-17 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



國民黨已經公布總統大選初選民調由韓國瑜勝出，但是否確定2020年大選就由韓國瑜征戰？外資摩根士丹利（大摩）出具分析報告表示，經驗上有洪秀柱曾經因為人氣直墜，而被國民黨大動作「換柱」，認為現在就說人選確定可能還太早。

此外，報告也提到，韓國瑜的出線，初步判斷對台灣基本面影響有限，保守看下半年的選舉行情，美中貿易戰等國際局勢仍是左右行情關鍵。先前大摩已考量華為風暴等貿易戰因素，降評台股至「減碼」，最新觀點不變，並同步對第3季新台幣看法保守，料走貶機率高。

摩根士丹利也是國民黨公布民調結果後，首家發布評論的外資。

大摩指出，國民黨已經宣布韓國瑜在初選民調勝出，代表韓國瑜極可能代黨參選總統大選，而今年受理參選報名也將在7月28日截止，但歷史上不是沒發生過「換人」，2015年洪秀柱宣布參選後90天，就被國民黨以人氣下滑而「換柱」；暗示投資人是否要在目前就初選結果做決策，可能還太早。

在對台股的指引，大摩認為，先前基於貿易戰保守看台股的看法還是必要，包括人選的不確定性及政黨間的民調起起伏伏，國內局勢便有不少變數，遑論美中貿易談判還沒定案，科技股獲利警報未除，因此保守看下半年選舉行情，預期多數買盤採取「守」勢。