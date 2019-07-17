中信銀 首創ATM外幣存款功能

2019-07-17 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行今（17）日表示，即日起推出全台首創的ATM外幣存款功能，中信銀行全台152家分行及7-ELEVEN指定十家門市之外幣ATM，提供美元、日圓或人民幣現鈔的提、存款服務，總計逾330台，為業界設置最多外幣ATM的銀行。

中信銀行以客戶需求為優先考量，2017年11月推出ATM外幣提款功能廣獲好評，今年6月外幣提款交易量較去年同期成長166%。

中信銀行的存款戶，即日起可至中信銀行各分行的外幣ATM提、存美元與日圓現鈔，其中12家指定分行的外幣ATM另提供人民幣現鈔提、存款服務。

針對日圓現鈔提、存款需求，可至十家指定7-ELEVEN門市使用外幣ATM，方便客戶存入中信銀行的台幣帳戶或外幣帳戶。

非中信銀行存戶預計於今年8月亦可透過中信銀行外幣ATM存外幣至其他銀行之台幣帳戶，不受限於分行營業時間進行外幣提、存款。

適逢旅遊出國旺季，民眾換匯需求增加，建議中信銀行客戶把握17日上午9時至15時30分，至「中信Home Bank」App或網路銀行參與「17換匯吧」活動，以新台幣兌換14種指定外幣，可享「單筆即期匯差優惠」，需要提、存外幣現鈔時，再使用中信銀行外幣ATM。

現在開立中信銀行數位外幣帳戶，於今年8月31日前還可享外幣ATM存款或提款免手續費優惠一次。

即日起至今年10月31日止，至中信銀行ATM完成指定交易（含外幣存提款、跨行提款、跨行存款、跨行轉帳及跨行繳費）即可獲得ATM點數。

假日交易點數加倍，集滿五點可兌換7-ELEVEN購物金五元，或抽歐洲不限航點雙人來回機票。

夏日高溫籠罩全台，中信銀行加碼推出「天天超值換」活動，即日起至今年8月31日止，每天中午12時30分起提供限量點數兌換活動，滿15點可兌換7-ELEVEN冰品抵用劵50元。