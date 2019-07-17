台新金控MA報到 人數大增四成

2019-07-17 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控今（17）日表示，為廣納各領域人才，今年儲備菁英MA計畫破例超收，共計有70位儲備菁英報到，較往年成長四成，顯示台新近幾年積極經營年輕客層，提升社會新鮮人對台新金控品牌之事獲得肯定。

台新金控人力資源處副總經理梁富惠表示，台新金控今年除了招收具有財金商學相關背景的新進員工外，也同時招募具商業分析、傳播、資管等背景的多元人才。

在徵才過程中，吸引許多具有國際視野、海外生活經驗且主動創新的優質儲備菁英MA加入台新金控大家庭。

在培訓計劃中，儲備菁英將依其志願分別進入個人金融、數位金融、法人金融、金融交易單位、證券業務等領域學習並實做，以創造最佳之employee experience。

以證券市場MA為例，台新就規劃了業界少見的跨公司實習體驗方案。

台新金控的MA在培訓期間，將接受專業實習、跨領域輪調，有機會接受海外分行專案任務的挑戰，並利用階段性評核來檢視培育成果。

台新金控也設立mentor輔導制度，安排各級主管給予MA關懷及指導，培養MA更高的視野及策略思考能力。

梁富惠指出，儲備菁英除了培養金融專業的深度與廣度外，更要淬鍊出不只贏在起跑點，也要能走得穩、走得遠的實力。

梁富惠強調，台新金控以完整的系統化培訓，歷年來已培養多位儲備菁英成為中高階主管。

簡單來說，表現優異的MA，在台新一定會有一展長才的舞台。

全球金融環境快速變化下，加入台新金控儲備菁英計畫，對社會新鮮人來說是很好的成長機會。