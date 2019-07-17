友邦人壽推利變終身 所有給付項目會隨宣告利率變大

AIA友邦人壽總經理侯文成今（17）日表示，規劃失能險的目的主要是，擔憂失能後造成的工作收入損失，及長期照顧花費等會拖累家人。

對中高資產族群而言，規劃保險可能有不同需求，但追求資產穩定成長，意外事故發生時能有穩定的醫療財源，落實安家照顧，是他們共同的期望。

AIA友邦人壽針對中高資產族群，推出友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險，優勢包括：

一、回饋分享金：每年當宣告利率大於預定利率，即可獲得回饋分享金，讓資產有機會成長。

二、領先同業，所有給付項目皆有機會隨宣告利率增加而變大：當回饋分享金給付方式選擇，購買增額繳清保險，因身故/祝壽、失能給付、老年醫材購置補助的保障都是按「總保險金額」比率給付，保障將跟著變大。

三、特定意外傷害事故保障涵括範圍最廣：如騎乘機車或自行車、搭乘大眾運輸、常見之天災如颱風、地震、土石流等、公共場所火災、海外停留期間遭受之意外致成身故。

四、特定意外身故加倍給付：倘因騎乘機車或自行車而造成意外身故，除了給付身故保險金，再給付一倍總保險金額的特定意外身故保險金；若搭乘大眾運輸、遭受天然災害、於公共場所遭受火災或海外停留期間而發生意外身故，除了給付身故保險金，再給付二倍總保險金額的特定意外身故保險金。

五、完整失能扶助：若因傷害致成第1至11級失能，提供總保險金額5%到最高100%的單筆給付應急的意外失能保險金；另若因疾病或傷害致成第1至6級失能，不分失能程度比率，提供失能扶助保險金，每年給付診斷確定當時的18%總保險金額，最高可達20年。

六、豁免保費：因疾病或傷害致第1至6級失能，豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費（不含其他附約），保障繼續不中斷。

七、強化老年醫材購置補助：針對銀髮族常見的手術或人工醫材，按接受手術當時的1%總保險金額給付老年醫材購置補助保險金。

八、身故給付分期提領彈性選擇：可選擇10年或20年分期定期保險金給付，無須繁瑣的信託流程，身故後仍可穩定家庭經濟，透過選擇身故保險金、特定意外身故保險金為分期定期給付，延續對家人的愛與照顧，確保家人長期安穩生活。