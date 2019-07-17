工研院鏈結保險與醫療 促進健康與保險服務

2019-07-17 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為推動國人健康意識，降低理賠機率，減少國家醫療成本，保險業推出外溢保單，期透過事前預防降低事後理賠。因執行工業局「數據創新服務生態系推動計畫」，工研院將透過健康保險AIoT交流平台，結合壽險業及醫療業，發展保險與醫療數據共同模式與統一資料規格，讓保戶都能夠獲得更具洞見、吸引力與實用的健康促進與保險服務。

台灣人愛買保險？根據統計，2018年壽險業保費收入高達3.51兆元，平均1人就有2.5張以上壽險保單，高居全球第一。

隨著台灣進入高齡社會，壽險業歷年理賠件數與金額也逐步增高，107年保險理賠規模高達1,300萬件，總金額超過1.86兆元。

工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，目前保險理賠面臨許多窘境，像是冗長的人工流程、各家醫院格式不一的保險單據等，有時因特定的理賠項目，保險用戶過於仰賴駐點醫院業務員，導致保險公司浪費過多人力於第一線與保戶溝通。為簡化理賠流程，工研院的data hub（資料中樞技術），運用區塊鏈的不可竄改性、去中心化及溯源追蹤等功能，整合商業保險公司與醫院的資訊流，建立健康風險評估預測模型因此，已吸引多家壽險業者與醫療院所陸續洽案。

今年國泰人壽推出台灣首創外溢團險健促專案，更運用工研院用戶行為分析及健康風險評估（HRA），結合無敵科技、台灣國際航電（Garmin）、虹映科技（JoiiUp）等四家公司共同合作，組成「樂活利企業外溢團險健康數據服務領域團隊」，以獎勵機制鼓勵企業員工，凡是團險被保人的企業員工，皆可進行免費線上健康年齡評估、透過每日運動步數達標7,500步積點兌獎，就可獲得活利幣並於樂活利平台兌換好禮。

且企業若符合雙方議定之理賠門檻標準，更可於保單終期依企業員工參與健促活動情形申請健康促進回饋金，以團險保費一年1,000萬為例，企業最高有機會拿回50萬的健康促進回饋金。