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台灣保險業最大風險是什麼？業者這樣說

2019-07-17 12:01經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據資誠聯合會計師事務所調查，「科技風險」是全球保險業受訪者認為最大的風險，但對台灣業者而言，低利率的環境以及其對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響，更是不敢掉以輕心的威脅。

資誠今（17）日發布《2019全球保險業風險調查報告》，全球保險業受訪者點名的前五大風險，依序為科技風險、網路風險、變革管理、監管風險、投資績效；但在台灣方面，保險業受訪者點名的前五大風險，依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。

由此排名可以看出，相較於全球其它地區的保險業受訪者，台灣受訪者則將首要風險聚焦於投資績效及利率等和獲利能力較為相關的問題。

根據保發中心統計顯示，2018年台灣保險滲透度為20.68%，已經多年蟬聯全球之冠。隨著台灣保險市場日漸飽和，保險業如何在低利率時代下，擴張市場並維持成長及獲利動能，將是業者當前的重要課題。

資誠指出，2017年的全球調查當中，「監管風險」的名次為第六名，「變革管理」為首要風險；今年的調查結果則呈現相反趨勢，「變革管理」排名下降，「監管風險」的威脅受到自2017年起各式新法規的影響再度攀升，其中包括歐盟個資保護法（GDPR）、洗錢防制與打擊資恐等帶動全球方向的各式新法規標準。

此外，為了與新會計準則公報IFRS 17接軌所產生的壓力，加深現有的挑戰，在有限的時間內解決與實施新會計準則標準，對業者而言將更艱鉅。

保險資誠洗錢防制
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