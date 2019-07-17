金融業辦公益信託 先評估四大面向

2019-07-17 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



信託公會16日舉辦公益信託實務準則說明會，55家金融機構未來辦理公益信託時，應就成立目的與前兩年支出金額規劃、信託財產組成與規模等四大面向，進行承做業務前的評估。

信託公會的公益信託實務準則，由建業法律事務所律師馬傲秋負責委外研究，她昨日受邀到信託公會演講，向55家銀行、證券、基層金融等會員機構，介紹公益信託實務準則與重點。

馬傲秋說，金融機構辦理公益信託之前，應就四個面向進行評估。首先是成立公益信託的目的，以及首二年的支出金額規劃。公益信託的成立，若非基於慈善、文化、學術、技藝、宗教、祭祀、其他公共利益等目的，應該拒絕承做。

其次是信託財產的組成與規模。信託財產的組成不外現金、不動產、有價證券，如果信託財產以不動產、股票為主，現金不多，每年又需要有現金支出，須就信託財產的變現性、配息等情形，進行評估。

假設信託財產全部是不動產，需了解是否有穩定的租金收入，如果沒有，該不動產的變現性如何、委託人是否願意變現，如果無法變現，可能與公益信託的本質不符。

第三是信託財產的管理與運用決定權限。過去，受託人，也就是金融機構，對於公益信託的資產，並未主動運用管理、或主動規劃公益支出，而是仰賴信託監察人或諮詢委員會，法務部稱這種模式為消極信託。

法務部認為，我國信託法架構，消極信託不在允許範圍，因而受託的金融機構事先必須了解，客戶，也就是委託人，是否願意把實際的管理運用權交給受託人，而非要求受託人須聽命於委託人。