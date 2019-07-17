凱基投信展現T.E.A.M.精神 資產管理規模邁千億里程碑

2019-07-17 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



凱基投信從2018年3月初啟動變革轉型計畫，這一年半以來，所管理的境內公募基金資產規模(AUM)呈現跳躍式成長；根據投信投顧公會6月底資料顯示，凱基投信公募基金資產規模達新台幣1,119億元，在境內基金的資產規模排名也首度進入前十名。

凱基投信是中華開發金控下的成員之一，為了鼓勵凱基投信邁入千億元管理資產規模的里程碑，中華開發金控以及凱基證券高階主管，包括開發金控董事長張家祝、總經理王銘陽、執行副總郭瑜玲、凱基證券副董事長Osama Salman Abbasi、總經理方維昌及其他證券協力單位的主管，日前都特別撥冗出席凱基投信所舉辦「慶祝資產管理規模邁入千億里程碑」的內部慶祝活動。

開發金控董事長張家祝特別勉勵同仁，他非常高興看到凱基投信能夠成功地建立第一個千億里程碑，並期待凱基投信能不斷精進專業來滿足客戶的需求；開發金控總經理王銘陽表示，凱基投信能夠在管理團隊的帶領下短期間內達到千億目標，讓他非常感動於大家戮力以赴積極努力的精神。

凱基證券總經理方維昌除了欣喜看到凱基投信展現出高昂的鬥志與團隊合作的精神，也期許同仁未來應發展更多元化的產品線來滿足法人客戶與一般投資人的需求。

凱基投信副董事長張慈恩分析指出，凱基投信能獲初步的成果，最主要是實踐 T.E.A.M（Together Everyone Achieves More）的軟實力，因為「一個人走得快，但一群人走得更久」；此外，引進的「專案管理」能力，進而使公司前、中、後台各部門的專業能力整合，讓凱基投信展現「短鏈」（縮短供應鏈）的即戰力，則是讓凱基投信資產管理規模邁入千億里程碑的重要硬實力。

在新產品的規劃方面，張慈恩認為「企業存在的目的是為了能滿足客戶的需求，因此，客戶的需求在哪裡，凱基投信的產品及服務就會到哪裡。」放眼台灣，針對法人客戶與一般投資人對「資產配置」與「收益」的雙重需求，凱基投信除了在2018年初全力投入目標到期債基金及債券ETF基金的發行之外，自2019年下半年起，新產品規劃的重點在於滿足台灣一般投資人對不同種類的「收益型產品」的需求。

繼固定收益產品、ETF基金的產品線，凱基投信也會在適當的時機推出股票型基金、私募基金，並爭取全委代操業務。

張慈恩強調，凱基投信短時間寫下資產管理規模跳躍式成長的紀錄固然可喜，但一家企業的永續發展，則需要用「企業願景」與「企業文化」來召喚一群「志同道合」的人才一起奮鬥。