槓桿存股套利 小資族也能提前達成財務目標

2019-07-17 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



隨著除權息旺季到來，股利配發成為存股族關注議題。康和證券表示，存股族若適度使用槓桿，不僅能增進投資效率，更可提前達成財務目標。「康和新金鑽」的「存股型自訂槓桿股權選擇權」首創槓桿存股，每月3,000元起，讓存股變得靈活又有彈性。

因應越來越多的存股需求，康和證券特別推出千元存股方案。有別於傳統的定時定額存股平台，康和證券針對不同族群的投資理財偏好，規劃兩種專案。

穩紮穩打賺取時間複利的投資人可以選擇康和證券的定時定額千元存股服務，在50檔台灣50（0050）成份股及20檔ETF之中，選擇標的定時定額扣款。想要加速累積人生第一桶金、並願意承受風險的族群，可透過「康和新金鑽」平台，以「存股型自訂槓桿股權選擇權」來放大預期殖利率的報酬率，就有機會享受股息翻倍的效益。

康和證券千元存股方案推出以來，最多投資人選擇的定期定額存股標的包括：元大高股息、國泰富時中國A50、元大台灣卓越50等ETF。申購客戶主要集中在「25歲以下」年輕人以及「46歲到55歲」中產階級兩大族群，這兩個年齡區間佔了整體申購戶數的47%。

顯示除了父母利用千元存股方案，為25歲以下的子女規劃定期定額存股之外，46歲到55歲的中產階級隨著年齡與社經閱歷的增加，理財偏好由「高風險、高報酬」，逐漸轉而追求千元存股的穩定報酬。

如果對於風險的承受度較高，「康和新金鑽」的存股型自訂槓桿股權選擇權，可以放大預期殖利率的報酬率高達3倍，是積極型的小資族可以考慮的投資工具。康和證券針對想要迅速累積第一桶金的投資人，推出康和30限時現金回饋專案，凡於8月31日前，在「康和新金鑽」開戶並選擇「存股型自訂槓桿股權選擇權」，將可享受0.2%現金回饋的優惠。

康和證券表示，「存股型自訂槓桿股權選擇權」屬於槓桿交易，該產品具備「零股槓桿交易」及「零股盤中交易」兩大特色。

零股盤中成交讓投資人交易更有彈性，而以小搏大的三倍槓桿投資，不但節省交易成本，更能讓投資人靈活運用手中資金。

相較於目前市場上槓桿類商品主要針對有資金實力的客戶做規劃，康和證券首創以零股做為槓桿，專為小資族量身訂作。