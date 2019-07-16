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慘！勞保未來7年老年給付倍增到5700億元 難逃破產命運

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因政治壓力被迫提前退休？高雄銀行總座王進安申請退休

2019-07-16 22:06經濟日報 記者林子桓╱即時報導

高雄銀行今（16）日公告，總經理王進安因個人生涯規劃，申請自明（17）日退休。不過，據知情人士透漏，王進安尚未屆齡就退休，似乎與慶富案有關，但慶富案與高銀無關，但高雄市議會備感壓力，仍要有人為此負責，也就是說，似乎又是一起因政治壓力而下台的案例。

對此，高銀則表示，是王進安個人的職涯規劃，並非與慶富有關。

據悉，王進安今年61歲，離退休年齡還有3年多，而且他是高銀分行的臨櫃行員出身，一路靠自己的努力往上爬，曾任高銀企金處長、授信管理處長、營業部經理、副總經理，2017年在前總座黃滿生辭職後，王進安升任，但因慶富案因素，王進安也在懲處名單內。

知情人士透漏，因王進安進入高銀後，大致上負責的業務都與企金授信有關，因此，就將慶富的責任推向他，但慶富是高銀快30年的老客戶，起初也是優質的企業，最受爭議的案子就是獵雷艦的標案，但高銀沒有參與該聯貸案，也沒有核貸其他款項，只有做17多億元的履約金保證，並沒有損失。

但高雄市議會仍備感壓力，讓王進安不但在懲處名單內，更被迫要為這件事情提前退休，以示負責，讓熟悉他的人認為，因政治壓力而下台，「為他感到相當委屈」。

王進安明日退休，公開觀測站未公告接任人選，只有透漏遺缺將依公司章程程序令任之。不過，知情人士透漏，高雄銀行曾向中大型即將屆齡退休的副總經理招手，但因規模過小等因素，導致大家都興致缺缺。

高銀周四（18）日將召開董事會，選任新任總經理人選。據了解，目前已有幾種可能性，一是從公股行庫南區營運處挖角，二則是從內部升遷，三是高雄市政府或議會直接指派。

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