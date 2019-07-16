高雄銀行總經理王進安退休 遺缺待補

2019-07-16 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



高雄銀行（2836）今（16）日公告，總經理王進安因個人生涯規劃，申請自明（17）日退休，遺缺將依公司章程程序另任之。

王進安是中國文化大學國貿系畢業，歷任高雄銀行企業金融處處長、授信管理處處長、營業部經理、副總經理；2017年前總經理黃滿生辭職後，王進安升任高銀總座，但因踩到慶富案地雷，王進安也在懲處名單之內。

高銀今日發布重訊指出，王進安因個人生涯規劃申請退休，但未公告接任人選，遺缺將依公司章程程序另任之。