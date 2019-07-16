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新壽慈善基金會搭橋 馬英九與弱勢家庭小朋友通信

2019-07-16 18:18經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光人壽慈善基金會16日表示，今年度邀請前總統馬英九為「新學伴關係2.0計畫-大小筆友計畫」的大筆友，馬前總統欣然答應，在新光人壽慈善基金會的配對之下與兩位來自於安得烈慈善協會並且品學兼優的小朋友成為大小筆友，並於近期展開第一次通信。

在信中，小筆友開心地與馬伯伯分享生活與學業，而馬伯伯則送給兩位小筆友馬家家訓: 「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」來鼓勵她們。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈自2013起推動「新學伴關係-書信筆友」，並於2017度擴大為「新學伴關係2.0計畫」，以人生導師（mentor）的陪伴概念，與社團法人安得烈慈善協會、財團法人博幼基金會合作，為來自弱勢家庭的小筆友，媒合各行各業的大筆友，讓孩子藉由魚雁往返，在成長的過程中擁有穩定的心靈支持。

在吳欣盈的號召下，大筆友團體囊括了體育、戲劇、音樂、教育、媒體與金融保險等行業，如聯合報系願景工程、Lamigo 球隊、果陀劇場、風潮音樂、臺北藝術大學、新光人壽、新光銀行、新光保全、新光志工社等近十家知名單位踴躍參與。

該計畫於2019年持續成長，小筆友人數由100人成長為150人。新加入的大筆友除了馬前總統以外，還邀請RG樂團與臺北科技大學加入大筆友團體。

在大小筆友配對的過程中發現，小筆友的興趣與喜好落在音樂、體育、藝術、與烘焙等四大類，「未來我們將持續邀請專業多元的機關團體加入大筆友行列」，讓這些小朋友能與來自於台灣各種不同行業與企業的大筆友通信，在小朋友日後面臨價值觀與文化的衝擊之下，提供引導。

透過大筆友團體的協助，新壽慈善基金會把夢想的種子放到孩子們的心中，期待藉由不間斷的陪伴與支持，溫暖滋養、淺移默化，讓小朋友能勇敢做夢邁向未來。

吳欣盈表示，非常感謝所有參與大筆友行列的機關團體，尤其是在現今這個時間比金錢珍貴的年代，所有的大筆友們在百忙之中撥出時間，以豐富的愛心與耐心跟孩子們通信，是件難能可貴的事。

吳欣盈相信「陪伴是最溫暖的分享」，期待能夠透過有溫度的文字、與務實的慈善資本主義（philanthrocapitalism），為孩子們媒合到適合的人生導師。

新光人壽慈善基金會表示，將持續增加小筆友的規模及擴大大筆友的人數，如果機關團體有興趣加入大筆友行列的話，可以聯絡新光人壽慈善基金會，四至五人為一單位，就可以成為大筆友團體。

「當我們的大筆友，學經歷不是重點」，重點是希望邀請到各行各業的大筆友，讓小筆友接觸各種不同的職業，能夠豐富小筆友的視野，讓小筆友對於未來人生的方向有更多的想法，並勇敢追夢。

前總統馬英九與小筆友溫馨通信。新光人壽慈善基金會/提供
前總統馬英九與小筆友溫馨通信。新光人壽慈善基金會/提供
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新光人壽吳欣盈
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