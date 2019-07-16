史上第一遭！投顧不甩金檢 金管會開罰

2019-07-16 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天表示，金管會證期局會同投信投顧公會辦理業務檢查時，發現禮正投顧違反相關法令規定，公司並規避金管會做檢查，因此，依投顧相關法令規定，處予警告，並罰鍰60萬元。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，證期局會同投信投顧公會赴禮正投顧辦理實地查核期間，發現公司辦理證券投資顧問業務，電腦幾無留存業務作業資料，經在查核第一、二天分別表明次日約詢研究部門及業務部門全體人員，但公司以相關人員出差、私事為由臨時缺席。

第三天經請公司在場人員通知外出人員返回辦公處所受訪，仍表示無法返回，且留守人員無法清楚解釋日常業務作業；另公司也以主管人員請假為由無法受查主管人員之電腦。

顯示公司規避金管會檢查其業務，違反投信投顧法第101條第1項規定。

除此，禮正投顧辦理提供客戶證券投資分析與建議作業，有未保存投資分析報告的副本、紀錄情事，違反證券投資顧問事業管理規則第11條第2項規定。

禮正投顧辦理認識客戶（KYC）作業，有部分客戶資料表內容填寫不完整、與客戶續約時未更新客戶資料等情事，違反投顧事業管理規則第10條第1項規定。

對於禮正投顧規避檢查，為何只罰60萬元？蔡麗玲表示，現行罰鍰最高就是60萬元。

至於公司有無刻意隱匿？蔡麗玲表示，後續會請投信投顧公司了解；若公司再度不配合檢查，就會繼續處罰。這也是首度有投顧業者規避檢查。