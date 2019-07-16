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輕颱丹娜絲要來了 颱風險怎麼保才會賠？

2019-07-16 17:39經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

輕颱「丹娜絲」來襲，和泰產險16日表示，民眾不論是投保車輛、住家、商家等附加的颱風保險，投保時務必瞭解三項特點。

一、保險標的物必須先投保主險，例如住宅火險、車險等，才可附加颱風保險。

二、必須為經中央氣象局發布的陸上颱風警報，才符合保險單上颱風的定義。

三、若已投保颱風及洪水保險附加條款，於發生保險事故時，記得將受損財物拍照存證，以利申請保險理賠時便於保險公司加速處理。

和泰產險的保戶，有任何理賠相關問題，歡迎加入和泰產險Line@、和泰理賠通App或電詢「理賠快捷中心」，服務電話：0800-077-568或至和泰官網「聯絡我們」專區留言。

台灣屬於颱風較頻繁的氣候區域，建議民眾多瞭解相關的保障，針對需求投保，才能在颱風及豪大雨災害來臨時有事無恐。

「丹娜絲」來襲，氣象專家指出恐有「大量降水」豪大雨的威脅，往年的尼伯特、莫蘭蒂颱風以及去年的天鵝、瑪麗亞颱風所造成的災害仍餘悸猶存，當時豪雨強風所致的嚴重淹水、建物招牌倒塌等等災害，讓不少住家或商家損失慘重。

和泰產險提醒民眾，除了要先做好各種防颱準備外，妥善地安排相關的保險規劃也是一大重點，如此才能減少颱風災害所帶來的損失。

如遇颱風及豪大雨導致泡水車損失，昂貴的維修費用總是讓車主荷包大失血，和泰產險提醒車主，由於颱風屬於天災，非一般汽車保險的承保範圍，消費者必須另外加費投保才可以獲得保障，所以在幫愛車投保的時候，建議透過車體險加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，減少愛車泡水所產生的損失費用。

一般住宅而言，如果遇到颱風豪大雨淹水損失，屋主必須在住宅火災及地震基本保險外附加投保颱風洪水險，才能獲得額外保障。

至於公司或是商店行號則建議投保企業守護綜合保險，可提供一般中小企業商家所需要的財物損害保險及公共意外責任保險二項基本保障。

企業守護綜合保險的保障內容涵蓋廣告招牌因颱風而鬆動墜落導致第三人的體傷或財物損失，如果店家受損嚴重至無法營業，建議可以附加投保停業賠償保險等，獲得更完整的營業保障。

莫蘭蒂颱風保險產險
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